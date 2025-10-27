Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.10.2025 05:23 ・ Päivitetty: 27.10.2025 05:24

Metsähallitus: Tämän verran meillä on nyt saimaannorppia

Saimaannorpan kanta on vahvistunut, kertoo Metsähallituksen uusi pesälaskennan perusteella tehty arvio.

Sen mukaan sisävesinorppia olisi tänä vuonna 530 yksilöä, kun edellisvuonna kannaksi arvioitiin vain 495 eläintä.

Norppapopulaatiolla on parhaat oltavat ja nopein kasvu Puruvedellä ja Saimaan eteläosissa. Metsähallitus varoittaa kuitenkin, että Saimaan pohjoisosissa norppatilanne on huolestuttava: siellä on tavattu lähinnä yksittäisiä eläimiä.

ARVIO KUVAA tammikuun norppamäärää, eikä siihen ole laskettu keväällä syntyviä kuutteja, koska niiden selviäminen ei koskaan ole täysin varmaa. Tänäkin vuonna poikaskuolleisuus oli heikkojen pesimisolosuhteiden takia 19 prosenttia, kun hyvinä aikoina sen pitäisi olla korkeintaan kymmenen prosenttia.

Lauha ja vähäluminen talvi heikentää poikasten selviytymismahdollisuuksia, koska pesiin tarvitaan kinoksia ympärille eristykseksi. Kuutteja menehtyy myös kesällä kalanpyydyksiin, jotka ovat norpille erittäin vaarallisia.

Tänä vuonna luonnosta on löytynyt ainakin 45 saimaannorpan raatoa.

