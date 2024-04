“Miksi meitä saa ampua ja heitä ei saisi?” – Venäjälle tehdyt iskut saavat kannatusta ukrainalaisilta

Venäjällä sijaitseviin öljynjalostamoihin tehdyt onnistuneet lennokki-iskut ovat olleet yksi harvoista viime aikojen valopilkuista Ukrainalle. Iskut saivat laajalti kannatusta ukrainalaisilta, kun STT kysyi asiaa Kiovassa ja Harkovassa huhtikuun alussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Miksi meitä saa ampua ja heitä ei saisi? He saavat nyt nahoissaan tuntea sen, mitä me olemme joutuneet kokemaan. Mielestäni nämä iskut ovat ihan oikeutettuja, sanoi STT:lle Natalija, 56, Harkovassa.

- Ei ole oikein, että vain ukrainalaiset joutuvat kärsimään, eli kannatan niitä, kertoi harkovalaiskauppias Oleksi Gubtshenko, 50.

Venäjälle tehdyt iskut ovat herättäneet epäröintiä Ukrainaa tukevien länsimaiden johdossa. Muun muassa Washington Post ja Financial Times ovat kertoneet lähteidensä perusteella, että Yhdysvallat on pyytänyt Ukrainaa lopettamaan iskut venäläisiin öljynjalostamoihin, koska iskut kasvattavat öljyn hintaa maailmanmarkkinoilla.

“Mielestäni hyvä strategia”

JP MORGAN -pankin huhtikuussa julkaiseman analyysin mukaan Ukrainan iskut olivat leikanneet Venäjän öljynjalostuskapasiteettia 670 000 tynnyrillä päivässä, kertoi CNBC.

Iskut saivat kannatusta myös pääkaupunki Kiovassa STT:n vierailulla.

- Mielestäni se on hyvä strategia. Ensiksikin se pienentää Venäjän resursseja, ja toiseksi nämä iskut osuvat Venäjän vallan julkikuvaan. Koska Venäjän alue on liian iso eivätkä he voi puolustaa kaikkea, heidän pitää joko viedä ilmatorjuntakalustoa rintamalta tehtaille tai jättää ne rintamalle. Jonnekin tulee siis vähemmän ilmatorjuntaa, joko rintamalle tai muualle, sanoi opiskelija Daniil, 26, Kiovassa.

Entinen virkamies Gregory, 68, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja muiden venäläispäättäjien olevan vastuussa “sekä Jumalan että kansainvälisen yhteisön edessä” kaikesta siitä, mitä sodassa tapahtuu.

- Se, että Ukraina lähettää lennokkeja Venäjän puolelle, on meidän vastauksemme.

