Ministeri Kosonen huolestui mediakuvista: ”Tätä ei olla lainkaan näillä avien ohjeistuksilla tarkoitettu”

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) on seurannut huolestuneena mediassa olleita kuvia erilaisista urheilutapahtumista ja festivaaleista.

– Kulttuuri- ja liikuntatapahtumista olen nähnyt kuvia, joissa ihmiset ovat hyvin lähekkäin toisiaan. Tätä ei olla lainkaan näillä avien (aluehallintovirastot) ohjeistuksilla tarkoitettu. Turvavälit pitäisi silti pitää ulko- ja sisätilaisuuksissa myös. Se ohjeistus ei ole mihinkään poistunut, Kosonen muistuttaa.

Hän painottaakin nyt koronaturvallisuudesta huolehtimiseksi niin tapahtumien järjestäjien vastuuta, mutta myös kaikkien ihmisten vastuuta.

– Suomalaiset ovat todella hyvin huolehtineet turvaväleistä kesällä ja meidän pitää jatkaa sitä samaa linjaa. Vaikka on ollut ihana kesä ja kaikki on saatu nauttia lomasta ja Suomen luonnosta sekä toisistamme, pidetään nyt huoli, että saadaan jatkossakin nauttia samalla tavalla, kun meillä voi olla mahdollisuuksia siihen.

Suomessakin koronatapaukset vaikuttaisivat aivan viime päivien lukemien osalta olevan pienoisessa nousussa.

– Kansainvälisesti meillä on tosi hälyttäviä esimerkkejä. On ollut erittäin hyvä tilanne monessa maassa ja sitten tilanne on vain räjähtänyt käsiin. Sitähän me emme täällä Suomessa todellakaan halua nähdä, Kosonen toteaa.

Aluehallintovirasto on päättänyt, että yli 500 henkilön yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä 31.8. asti.

Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa, joissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, on mahdollista järjestää yli 500 henkilön tilaisuuksia.

Yli 500 henkilön tilaisuudet myös sisätiloissa on voit sallia 1.8. alkaen erityisjärjestelyin.

Järjestelyissä tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5. antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille turvallisuuden varmistamiseksi.