Politiikka
8.7.2026 12:02 ・ Päivitetty: 8.7.2026 12:03
Ministeri perää marjayrityksiltä vastuunkantoa – Työnantajaliitto ihmettelee ”vanhojen epäkohtien” vaikutusta työviisumeihin
Työministeri Matias Marttinen (kok.) haluaa marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta.
Hänen mukaansa luonnonmarjanpoimijoiden riistolle on Suomessa nollatoleranssi.
Marttisen Facebook-profiilissa keskiviikkona julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Tekstissä on linkki uutiseen siitä, että valtaosa ulkomaisten luonnonmarjanpoimijoiden viisumeista on evätty.
Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia.
ULKOMINISTERIÖ tiedotti tiistaina, että valtaosaan ulkoministeriön vastaanottamista luonnonmarjanpoimijoiden kausityöviisumihakemuksista on tehty epäävä päätös.
Ministeriön mukaan viisumien käsittelyssä on tullut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa.
Luonnonmarja-alalta on viime vuosina paljastunut useita väärinkäytöksiä. Tänä vuonna on esimerkiksi annettu ihmiskaupasta kaksi tuomiota, jotka eivät ole lainvoimaisia. Toukokuussa uutisoitiin kartelliepäilyistä alalla.
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Muutos luonnonmarjanpoiminnan muuttamisesta kausityöksi astui voimaan viime vuoden helmikuussa.
LUONNONMARJA-ALAN yrityksiä edustavasta Maaseudun Työnantajaliitosta kommentoitiin asiaa tiistaina STT:lle. Liiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoi pitävänsä kummallisena sitä, että kuluvan kauden viisumipäätöksiin ovat vaikuttaneet alan vanhat epäkohdat.
Hänen mukaansa alan yritykset ovat tehneet kovasti töitä tilanteen parantamiseksi.
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