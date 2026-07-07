Ministeriö: Suurin osa luonnonmarjanpoimijoiden työviisumeista evättiin, syynä hyväksikäyttöriski

Valtaosa Suomen luonnonmarjanpoimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Demokraatti Demokraatti

Tähän mennessä hakemuksia on käsitelty noin 1 600 kappaletta, joista peräti 1 400 on evätty. Kaikkiaan hakemuksia on tänä vuonna vastaanotettu noin 2 200.

Enemmistö eli noin 2100 luonnonmarjanpoimijoiden kausityöviisumihakemuksista on tiedotteen mukaan käsitelty Suomen Bangkokin-edustustossa Thaimaassa. Pieniä määriä hakemuksia jätettiin myös Kazakstanissa, Keniassa, Vietnamissa, Nepalissa sekä Intiassa.

Hakemusten käsittelyssä on löydetty viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa.

– Kielteiset päätökset johtuvat pääosin siitä, ettei edustusto ole voinut viisumikäsittelyssä vakuuttua, että työnantajat pystyvät noudattamaan työnantajavelvoitteitaan, sanoo ulkoministeriön maahantuloasioiden yksikön päällikkö Katja Luopajärvi tiedotteessa.

Viisumiharkinnassa otetaan huomioon myös luonnonmarja-alaan viime aikoina kohdistuneet vakavat rikosepäilyt ja oikeusprosessit.

– Tämän vuoksi hyväksikäytön torjunta edellyttää viranomaisyhteistyötä koko satokauden ajan. Työnantajayritykset ovat ensisijaisesti vastuussa ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden työehtojen noudattamisesta ja heidän oikeuksiensa toteutumisesta, mukaan lukien asianmukaisten työskentely- ja majoitusolojen tarjoaminen, tiedotteessa sanotaan.

Luonnonmarjanpoiminta muutettiin kausityöksi helmikuussa 2025. Muutoksen tavoitteena on parantaa poimijoiden asemaa sekä ehkäistä työperäistä hyväksikäyttöä.

Lakimuutoksen myötä ulkomaalaiset poimijat tulevat Suomeen työsuhteeseen ja heidän on haettava joko kausityöviisumia tai kausityöhön tarkoitettua oleskelulupaa. Kausityölain muutos tuo luonnonmarjanpoimijat työlainsäädännön ja työsuojelun sekä sitä koskevan viranomaisvalvonnan piiriin.

Otsikkoa muokattu klo 15.04: korjattu kieliasua.