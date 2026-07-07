Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

7.7.2026 09:30 ・ Päivitetty: 7.7.2026 12:04

Ministeriö: Suurin osa luonnonmarjanpoimijoiden työviisumeista evättiin, syynä hyväksikäyttöriski

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Ukrainalaisia mansikanpoimijoita Kytäjällä Hyvinkäällä heinäkuussa 2025.

Valtaosa Suomen luonnonmarjanpoimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö.

Demokraatti

Demokraatti

Tähän mennessä hakemuksia on käsitelty noin 1 600 kappaletta, joista peräti 1 400 on evätty. Kaikkiaan hakemuksia on tänä vuonna vastaanotettu noin 2 200.

Enemmistö eli noin 2100 luonnonmarjanpoimijoiden kausityöviisumihakemuksista on tiedotteen mukaan käsitelty Suomen Bangkokin-edustustossa Thaimaassa. Pieniä määriä hakemuksia jätettiin myös Kazakstanissa, Keniassa, Vietnamissa, Nepalissa sekä Intiassa.

Hakemusten käsittelyssä on löydetty viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa.

– Kielteiset päätökset johtuvat pääosin siitä, ettei edustusto ole voinut viisumikäsittelyssä vakuuttua, että työnantajat pystyvät noudattamaan työnantajavelvoitteitaan, sanoo ulkoministeriön maahantuloasioiden yksikön päällikkö Katja Luopajärvi tiedotteessa.

Viisumiharkinnassa otetaan huomioon myös luonnonmarja-alaan viime aikoina kohdistuneet vakavat rikosepäilyt ja oikeusprosessit.

ULKOMINISTERIÖSTÄ muistutetaan, että työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvät riskit eivät aina tule viranomaisten tietoon viisumihakemusten käsittelyssä.

Lisää aiheesta

Marjafirmoille ryöpsähti uusia korruptiosyytteitä
KKV: Tällainen oli valtakunnallinen marjakartelli
Verimarjoja joulupöytään? Ihmiskaupan riski piinaa yhä suomalaista marja-alaa

– Tämän vuoksi hyväksikäytön torjunta edellyttää viranomaisyhteistyötä koko satokauden ajan. Työnantajayritykset ovat ensisijaisesti vastuussa ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden työehtojen noudattamisesta ja heidän oikeuksiensa toteutumisesta, mukaan lukien asianmukaisten työskentely- ja majoitusolojen tarjoaminen, tiedotteessa sanotaan.

Luonnonmarjanpoiminta muutettiin kausityöksi helmikuussa 2025. Muutoksen tavoitteena on parantaa poimijoiden asemaa sekä ehkäistä työperäistä hyväksikäyttöä.

Lakimuutoksen myötä ulkomaalaiset poimijat tulevat Suomeen työsuhteeseen ja heidän on haettava joko kausityöviisumia tai kausityöhön tarkoitettua oleskelulupaa. Kausityölain muutos tuo luonnonmarjanpoimijat työlainsäädännön ja työsuojelun sekä sitä koskevan viranomaisvalvonnan piiriin.

Otsikkoa muokattu klo 15.04: korjattu kieliasua.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

4.7.2026 06:38

Marjafirmoille ryöpsähti uusia korruptiosyytteitä

Kotimaa

27.5.2026 10:24

KKV: Tällainen oli valtakunnallinen marjakartelli

Kolumnit

13.12.2025 14:31

Verimarjoja joulupöytään? Ihmiskaupan riski piinaa yhä suomalaista marja-alaa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
7.7.2026
SDP vaatii Helsingin hallisotkusta pääministerin ilmoitusta
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
3.7.2026
Menikö Petteri Orpon kesä jo pilalle? Hyvävelikohu tahrii puolueen mainetta ja Rydmankin ryttyilee
Lue lisää

Petri Korhonen

Politiikka
2.7.2026
TikTok etsii superlobbaria Suomeen – tehtävänä yhtiön suojeleminen täkäläiseltä sääntelyltä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU