Ministeriö jakaa lähes 9 miljoonaa EU:n kriisitukea maanviljelijöille – Kansanedustaja: Lisää korvauksia sikarutosta

Suomi saa EU:n maataloustukirahastosta noin 8,7 miljoonaa euroa poikkeuksellista kriisitukea. Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa tuki kohdennettaisiin tiloille, joihin Lähi-idän kriisin aiheuttama kustannusnousu kohdistuu voimakkaimmin. Demokraatti Demokraatti

Ministeriön tiedotteen mukaan Suomen osuutta EU:n kriisirahasta eli noin 8,7 miljoonaa euron kriisitukea voidaan täydentää kansallisin varoin.

Luonnoksessa ehdotetaan, että kriisituki ohjattaisiin koko maassa maksettavaan erikoiskasvipalkkioon, AB-tukialueella maksettaviin emolehmä- ja lypsylehmäpalkkioihin, sonnipalkkioon sekä ulkosaariston nautapalkkioon.

Vaikuttavuuden varmistamiseksi tuki olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa vain rajatulle joukolle, mitä komissio rahoitusta myöntäessään on tiedotteen mukaan edellyttänyt. Valittu tukitoimi tulee myös ilmoittaa komissiolle.

– EU-rahoitteista kriisitukea on myöhemmin tarkoitus täydentää lisätalousarviossa budjetin sisältä myönnettävin varoin. Nämä varat kohdennettaisiin myös C-tukialueelle sekä sikatalouden osalta koko maahan, kommentoi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) tiedotteessa.

Luonnoksen lausuntokierros päättyy 26. elokuuta.

KESKUSTAN varapuheenjohtaja Markku Siponen puolestaan vaatii hallitukselta konkreettisia ja pikaisia päätöksiä afrikkalaisen sikaruton aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi.

– Jo budjettiriihessä on päätettävä, miten tuottajille korvataan vientimarkkinoiden sulkeutumisesta, sianlihan hinnan laskusta ja lisääntyneestä tautisuojauksesta aiheutuvia menetyksiä, Siponen kommentoi kannanotossaan.

Sianlihan vienti useisiin EU:n ulkopuolisiin maihin on keskeytynyt. Siposen mukaan vaikutusten arvioidaan nousevan koko tuotantoketjussa kymmeniin miljooniin euroihin, ja samaan aikaan sikatilat joutuvat vahvistamaan tautisuojaustaan estääkseen taudin leviämisen tuotantoeläimiin.

– Tuottajia ei saa jättää yksin maksamaan toimista, joilla suojataan koko suomalaista ruoantuotantoa ja huoltovarmuutta, Siponen sanoo.

– Vientimarkkinoiden avaaminen edellyttää nyt maa- ja metsätalousministeriltä sekä koko hallitukselta pääministerin johdolla aktiivista poliittista vaikuttamista. Asiaa ei voi jättää vain virkamiestason neuvottelujen varaan.