Politiikka
4.8.2026 07:10 ・ Päivitetty: 4.8.2026 07:10
Ministeriö jakaa lähes 9 miljoonaa EU:n kriisitukea maanviljelijöille – Kansanedustaja: Lisää korvauksia sikarutosta
Suomi saa EU:n maataloustukirahastosta noin 8,7 miljoonaa euroa poikkeuksellista kriisitukea. Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa tuki kohdennettaisiin tiloille, joihin Lähi-idän kriisin aiheuttama kustannusnousu kohdistuu voimakkaimmin.
Ministeriön tiedotteen mukaan Suomen osuutta EU:n kriisirahasta eli noin 8,7 miljoonaa euron kriisitukea voidaan täydentää kansallisin varoin.
Luonnoksessa ehdotetaan, että kriisituki ohjattaisiin koko maassa maksettavaan erikoiskasvipalkkioon, AB-tukialueella maksettaviin emolehmä- ja lypsylehmäpalkkioihin, sonnipalkkioon sekä ulkosaariston nautapalkkioon.
Vaikuttavuuden varmistamiseksi tuki olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa vain rajatulle joukolle, mitä komissio rahoitusta myöntäessään on tiedotteen mukaan edellyttänyt. Valittu tukitoimi tulee myös ilmoittaa komissiolle.
– EU-rahoitteista kriisitukea on myöhemmin tarkoitus täydentää lisätalousarviossa budjetin sisältä myönnettävin varoin. Nämä varat kohdennettaisiin myös C-tukialueelle sekä sikatalouden osalta koko maahan, kommentoi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) tiedotteessa.
Luonnoksen lausuntokierros päättyy 26. elokuuta.
KESKUSTAN varapuheenjohtaja Markku Siponen puolestaan vaatii hallitukselta konkreettisia ja pikaisia päätöksiä afrikkalaisen sikaruton aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi.
– Jo budjettiriihessä on päätettävä, miten tuottajille korvataan vientimarkkinoiden sulkeutumisesta, sianlihan hinnan laskusta ja lisääntyneestä tautisuojauksesta aiheutuvia menetyksiä, Siponen kommentoi kannanotossaan.
Sianlihan vienti useisiin EU:n ulkopuolisiin maihin on keskeytynyt. Siposen mukaan vaikutusten arvioidaan nousevan koko tuotantoketjussa kymmeniin miljooniin euroihin, ja samaan aikaan sikatilat joutuvat vahvistamaan tautisuojaustaan estääkseen taudin leviämisen tuotantoeläimiin.
– Tuottajia ei saa jättää yksin maksamaan toimista, joilla suojataan koko suomalaista ruoantuotantoa ja huoltovarmuutta, Siponen sanoo.
– Vientimarkkinoiden avaaminen edellyttää nyt maa- ja metsätalousministeriltä sekä koko hallitukselta pääministerin johdolla aktiivista poliittista vaikuttamista. Asiaa ei voi jättää vain virkamiestason neuvottelujen varaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.