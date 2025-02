Minja Koskela: Koulun ostettava tarvittaessa kännykkä

Vasemmistoliitto avasi tänään alue- ja kuntavaalikampanjansa. Yksi huomiota herättävä ehdotus vaaliohjelman julkistamistilaisuudessa oli se, että koulun on tarvittaessa ostettava lapselle oma kännykkä. Johannes Ijäs Demokraatti

– Jos koulu edellyttää digilaitteiden käyttöä, silloin koulun pitää hankkia digilaitteet. Eli jos koulussa edellytetään sitä, että pitää käyttää kännykkää, sitten pitää varmistaa, että kaikilla lapsilla on puhelin, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela toteaa Demokraatin haastattelussa.

– Mutta en minä sano, että koulun pitää ostaa kaikille oma puhelin. Se ei ole tässä se pointti, hän painottaa.

Koskela muistuttaakin, että tällä hetkellä on nimenomaan pyritty siihen, ettei kännyköitä edes käytettäisi kouluissa.

– Joten en ole ihan varma, onko tämä sellainen kysymys, joka on realistisesti ajankohtainen tässä ajassa. Mutta itse kun olen toiminut opettajana esimerkiksi Turun normaalikoulussa, siellä kaikille seiskaluokkalaisille hankittiin iPadit. Joissain kouluissa on myös ratkaisuja, että on iPad-salkkuja, joita sitten kuljetetaan luokasta toiseen, jolloin jokaisella on se tarvittava digilaite.

Vasemmistoliiton keskeinen tavoite on, että koulussa saisi kolme ilmaista ruokaa – aamupalan, välipalan ja lounaan.

”Kouluikäisten aamupala jää usein kotona syömättä ja se vaikuttaa suoraan jaksamiseen ja keskittymiseen. Siksi tavoitteena on toteuttaa maksuton aamupala sekä välipala kaikissa kouluissa. Koulujen kesäloma-aikana on järjestettävä kouluikäisille maksuton puistoruokailu”, vaaliohjelmassa lukee.

PERUSSUOMALAISET on vaatinut omassa vaaliohjelmassaan, ettei kouluissa olisi ”pervoilua”. Vaalitäkyyn on tartuttu mediassa ja se on puhuttanut myös somessa. Perussuomalaiset viittaavat avauksellaan puheenjohtajansa mukaan ”kouluissa tapahtuvaan aivopesuun ja vääränlaiseen valistamiseen”.

Koskela näkee, että puhe pervoilusta on opettajia väheksyvää.

– Ei kouluissa pervoilla, minä en ymmärrä tätä heittoa. Mutta me emme tietenkään myöskään meidän ohjelmiamme rakenneta sen perusteella, mitä perussuomalaiset sanovat tai ei sanovat. Me haluamme, että kouluissa on rauha opettajilla ja oppilailla tehdä töitä. Ehkä sitä rauhaa saa myös sillä, että poliitikot eivät heittele tällaisia älyttömyyksiä.

VASEMMISTOLIITON aluevaali- ja kuntavaalikannatukset olivat tänään julkaistussa Ylen tuoreimmassa gallupissa noin kymmenen prosentin tasolla, mikä enteilisi edellisiä vaaleja parempaa tulosta.

Koskela ei ole asettanut puolueelleen numeraalista tavoitetta.

– Tavoite on tietenkin se, että saadaan parempi tulos kuin viime vaaleissa. Tämän päivän gallup oli äärimmäisen ilahduttava.

Päivän gallup kertoo Koskelan mielestä ihmisten kyllästymisestä oikeistohallituksen leikkauspolitiikkaan.

VASEMMISTOLIITTO sai hiljattain kylmän suihkun, kun sen entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Li Andersson ilmoitti, ettei hän osallistukaan kuntavaaleihin.

Hän perusteli vetäytymistään kiireisellä EU-aikataulullaan.

Koskela sanoo ymmärtävänsä päätöksen. Hän on keskustellut asiasta Anderssonin kanssa.

– Hänen valiokuntavastuunsa on siellä (europarlamentissa) todella aikaa vievää. Minusta se oli lopulta häneltä vastuullinen päätös jäädä pois.

Yrititkö vedota, että hän lähtisi kuitenkin mukaan?

– Kävimme keskustelua hänen vetäytymisestään, mutta kuten sanottu, kunnioitan sitä päätöstä ja pidän sitä myös vastuullisena.

HELSINGIN SANOMAT uutisoi eilen, että hallitus on leikkaamassa Helsingiltä parin vuoden aikana 2026 ja 2027 peräti 35 miljoonaa euroa soten niin kutsuttua siirtymätasausta. Leikkaus perustuisi kaupungin tekemään ylijäämään 2023 ja 2024. Onkin ihmetelty, miten sote-malli voisi olla kannustava, jos ylijäämästä sakotetaan.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Koskela pitää hallituksen aietta ”absurdina”.

– Kun täällä on jouduttu tekemään sellaisia ratkaisuja, joita mekin olemme vastustaneet emmekä ole olleet hyvillämme siitä, että sote-palveluista karsitaan ja leikataan sekä joudutaan miettimään terveyskeskusten sulkemisia. Sitten kun sillä tavalla saadaan ylijäämäinen tulos, vastaus on se, että otetaan lisää rahaa pois, Koskela hämmästelee.

– Itse mietin sitä, kun Riikka Purra (ps.) taisi sanoa viime viikolla, että alijäämän kattamisvelvoitetta (sen höllentämistä) ei voida toteuttaa muun muassa siitä syystä, että se antaisi vääränlaisen signaalin hyvinvointialueille, jotka rupeaisivat hassaamaan rahojaan. Minkälaisen signaalin tämä nyt sitten antaa alueille, jos tekee vastuullisesti talouden näkökulmasta ja silti otetaan rahaa pois? Ei tämä argumentaatio ihan kestä merivettä.

– Toivon, että tulevat järkiinsä ja vetävät pois, hän kommentoi hallituksen aietta.