Mitä Pentagonissa oikein tapahtui? Outo muutos paljastui

STT on todentanut Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin muokanneen Lähi-idän sodan sotilastappioista julkisesti kerrottuja lukuja pienempään suuntaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Alun perin keskiviikkona 22. heinäkuuta päivitetyksi ilmoitetussa tietokannassa kerrottiin kymmenen sotilaan kuolleen tänä vuonna suoraan vihollistoiminnan seurauksena Iranin-vastaisessa operaatiossa, joka tunnetaan nimellä ”Epic Fury” (eeppinen raivo). Kun mukaan laskettiin onnettomuudet, nousi kuolleiden määrä 18:aan.

STT havaitsi kuitenkin, että joskus torstain ja perjantain välisenä aikana presidentti Donald Trumpin hallinto muokkasi tilastojaan. Pentagonin tietokannan lukuja on rukattu alaspäin poistamalla niistä kolme kaatunutta ja yksi onnettomuudessa kuollut, jolloin kaatuneita olisi nyt seitsemän ja onnettomuuksissa kuolleita niin ikään seitsemän.

Tilastoista poistettu kuolleiden määrä vastaa tällä viikolla Yhdysvaltoihin palautettuja neljää ruumista. Vainajista kolme kuoli Iranin iskuissa ja yksi Iranin pudonneen droonin hävityksessä.

PENTAGON vaikeutti verkkosivun vanhojen version tarkistamista muokkaamalla samalla sivujensa URL-osoitteiden rakennetta. Uudesta osoitteesta ei löydy enää aiempia versioita Internet Archive -palvelusta, joka kerää arkistoituja kopioita verkkosivuista yleiseen käyttöön.

Pentagonin tietokannan verkkosivujen vanhanmallinen osoite oli kuitenkin tallentunut STT:n toimitusjärjestelmän muistiin, ja sen avulla STT onnistui todentamaan tietokannan numeroiden muutoksen Internet Archiven muistiin jääneestä vanhan verkkosivun kopiosta.

Arkistointipalveluun jäänyt kopio verkkosivusta on peräisin torstailta 23. heinäkuuta. Tuolloin sivuilla kerrottiin vielä vanha luku 10 kaatuneesta ja 8:sta onnettomuudessa kuolleesta sotilaasta.

Tästä huolimatta Yhdysvaltain tietokannan uusilla sivuilla kerrotaan edelleen, että sivua olisi edellisen kerran päivitetty 22. heinäkuuta, mikä ei pidä paikkaansa.

STT on tavoitellut sähköpostitse Pentagonin kommenttia asiaan.

Lassi Lapintie/STT