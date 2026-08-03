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Kotimaa

3.8.2026 05:57 ・ Päivitetty: 3.8.2026 05:57

Monen suomalaisen juhlapäivä – yli kaksi miljoonaa saa tänään veronpalautuksia

ADE SILPO / LEHTIKUVA

Veronpalautuksia maksetaan tänään yli kahdelle miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta muistuttaa, että palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla.

- Jos rahoja ei aamusta näy, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan myöhemmin päivällä. On myös mahdollista, että veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä, Kleemola kertoo Verohallinnon tiedotteessa.

Oman veronpalautustilanteen voi käydä tarkistamassa OmaVero-palvelusta.

Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.

MÄTKYJEN eräpäivä on maanantaina noin 340 000 ihmisellä. Yhteensä jäännösveroa on maksettavana 260 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes kahdella miljoonalla suomalaisella. Kiinteistöveroa on maksettavana 440 miljoonaa euroa.

Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.

- Osa huijausviesteistä on hyvin uskottavan näköisiä, mutta niissä olevia linkkejä ei pidä avata. Verohallinto ei koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä, Kleemola kertoo.

Tänä vuonna veronpalautuksia maksetaan vielä myös syys-, loka-, marras- ja joulukuussa. Elokuun veronpalautuspäivä on asiakasmäärältään vuoden suurin.

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