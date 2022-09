Muuttuiko THL:n koronarokotuslinja ja miksi piikki annettaisiin nyt samalla kuin influenssarokotuskin? – näin ylilääkäri Hanna Nohynek vastaa Demokraatin kysymyksiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti tänään suosittelevansa tänä syksynä uutta koronan tehosterokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Johannes Ijäs

Tiedotteen mukaan tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.

Tehosterokotteen voi ottaa tulevalla syyskaudella, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Rokotteen ottamista ei suositella heti syyskuussa, vaan myöhemmin syksyllä samalla käynnillä influenssarokotteen kanssa.

Erona aiempaan on, että tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei ole enää väliä, kuinka monta rokotetta henkilö on aiemmin saanut tai kuinka monta kertaa hän on mahdollisesti sairastanut koronan.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek, onko nyt siirrytty yli 65-vuotiailla kolmen kuukauden rokotteen antoväliin?

– Ei suoranaisesti, vaan nyt on kysymys siitä, että syystalvelle annetaan tehosteita. Silloin joidenkin ihmisten kohdalla, jotka ovat saaneet neljännen annoksen nyt kohtuu vähän aikaa sitten, pidetään kolme kuukautta väliä.

Kuulostaa siltä, että rokottamisen tahtia on aiempaan verrattuna kiristetty. Mistä tämä johtuu?

– Ei sitä ole kiristetty, vaan siinä on lähdetty siitä, että syystalvella saattaa tulla uusi aalto ja siinä yhteydessä on hyvä, että on annettu suurimmassa riskissä oleville ihmisille tehosteannos huolimatta siitä, mikä heidän aiempi infektioaltistus tai rokotealtiste on. Pyritään pois siitä, että laskettaisiin, kuinka monta infektiota tai rokotetta ihminen on saanut. Pidetään se väli, että se on noin kolme kuukautta minimissään, jotta päästäisiin tavallaan kansalliseen rokoteohjelmaan, jossa riskiryhmissä oleville annettaisiin rokote tietyin aikavälein – onko se kerran vuodessa, onko se tiheämmin, sitähän ei vielä tiedetä. Se riippuu siitä, miten virus kehittyy ja miten se muuttaa ajan kanssa muotoansa.

Tämä siis koskee kaikkia yli 65-vuotiaita, ihan perusterveitäkin?

– Kyllä.

Eli jotkut saavat nyt syksyllä viidennen annoksen?

– Juuri näin.

Onko siellä jo kuudetta saaviakin?

– Kuudetta annosta saavia on vakavasti immuunipuutteisissa.

Seitsemättä ei vielä ilmeisesti saa kukaan?

– Ymmärtääkseni ei.

Voidaanko nyt ennakoida, että syksyn rokotuksen jälkeen yli 65-vuotiaat perusterveetkin saavat jälleen seuraavan annoksensa kolmen kuukauden päästä? Eli pysyykö sykli jatkossakin kolmessa kuukaudessa?

– Ei pysy kolmessa kuukaudessa. Tarkoitus on, että me pääsemme vuotuisiin annoksiin tai riippuen sitten siitä, miten hyvin suojateho kestää. Se kertoo meille, mikä sen aikavälin täytyy olla.

Mikä on tällä hetkellä tilanne esimerkiksi 50-60-vuotiailla, jotka ovat saaneet rokotuksen esimerkiksi viime joulukuussa eivätkä ole sairastaneet vielä koronaa? Heillä tulee syyskuussa kuluneeksi yhdeksän kuukautta edellisestä rokotuksesta. Mitä heidän pitää ajatella omasta tilanteestaan?

– Heidän kohdallaan taudin riski on hyvin paljon pienempi kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Kolmella annoksella suojateho kestää ainakin 9 kuukautta, todennäköisesti pidempäänkin. Tällä hetkellä heille ei ole, elleivät he kuulu riskiryhmiin, syytä antaa lisäannoksia.

”Tutkimustiedon mukaan perusterveillä työikäisillä aikuisilla vähintään kaksi rokoteannosta ja sairastettu tauti tai kolme rokoteannosta antavat suojan vakavaa tautia vastaan ainakin yhdeksäksi kuukaudeksi. Suoja pysyy tämän ajan lähes samalla tasolla kuin rokottamisen jälkeen. Yhdeksän kuukauden jälkeenkin suojaa on vielä merkittävästi”, Nohynek lausui asiasta THL:n tiedotteessa.

Koska mahdollisesti sitten alle 60-vuotiaille annetaan seuraava rokotus?

– Se riippuu ihan siitä, miten suojatehon säilymisen ja viruksen kiertämisen tiedot meille kertovat. Eli jos tässä ei tule mitään uusia variantteja, silloin he eivät tarvitse tehosteita. Jos tulee jokin vakavampi uusi variantti, jolle katsotaan ettei aikaisempi saatu suoja riitä, silloin tietysti tarvitaan tehosteita. Mutta sellaisesta tilanteesta ei ole nyt kysymys.

Eli onko niin, että alle 60-vuotiaille ei ole näköpiirissä sitä, että he tarvitsisivat tehostetta?

– Tällä hetkellä heidän suojatehonsa on vielä erittäin hyvä.

Koska syksyn tehosteannos annettaisiin yhtä aikaa influenssarokotuksen kanssa, onko tässä kyse myös siitä, että haetaan taloudellista tehokkuutta sekä siitä, ettei tarvitsisi niin paljon työvoimaa, kun rokotteet voidaan pistää yhtä aikaa?

– Ilman muuta. Tässä pyritään siihen, että koronarokote on osa meidän kansallista rokotusohjelmaamme ja sen prosesseja. Päästään pois tällaisista vertikaalisista ohjelmista ja voidaan hyödyntää sitten samaa terveydenhuollon käyntiä ja sitä kautta helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten huutavan pulan ongelmaa.

Eli tämä on tavallaan jo alku sille, että koronarokotteesta tulisi ehkä vuosittain influenssarokotteen kanssa annettava rokote?

– Jos se virus täällä edelleen kiertää siinä määrin ja jos aikaisemmin saavutettu suoja ei riitä, silloin vastaus on kyllä. Mutta tätähän me emme vielä tiedä.

Onko tiedossa, kuinka paljon Suomi on tilannut (uusiin koronavariantteihin) räätälöityjä koronavirusrokotteita?

– Niitä on tilattu useita miljoonia. Ne riittävät juuri näille kohderyhmille ja vielä enemmänkin. Se, milloin ne meille tulevat, riippuu tietysti siitä, koska Euroopan lääkeviranomainen antaa niille myyntiluvat ja koska valmistaja pystyy niitä meille tuomaan.

Onko mitään aikatauluarviota, koska niitä mahdollisesti alkaisi Suomeen tulla?

– Puhutaan ihan viikoista. Euroopan lääkeviranomainen pitää tänään kokousta (omikron-variantin) BA.1:lle räätälöidystä rokotteesta ja millä aikataululla he pystyvät BA.4- ja BA.5-räätälöityä rokotetta arvioimaan. Koska sitten valmistaja pystyy sitä meille toimittamaan, ihan näiden päivien aikoina tiedämme enemmän.

Mutta Suomeen saapumisessa puhutaan viikoista?

– Kyllä.

Lue tästä linkistä THL:n 18.7. tiedote, jossa on muun muasssa tietoa yli 60-vuotiaiden rokotuksista. 60-64-vuotiaille suositus on yhä neljä annosta heinäkuun suosituksen mukaisesti.

Lue tästä linkistä THL:n tämän päivän tiedote.