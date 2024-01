Näin Pekka Haavisto kommentoi elokuista punaisuus-lausuntoaan vaali-iltana

Presidentinvaalien toiselle kierrokselle 25,8 prosentin ääniosuudella selvinnyt kansanliikkeen ehdokas Pekka Haavisto löysi sunnuntain tulosillassa edestään elokuisen lausuntonsa, jossa hän teki eroa punavihreään leiriin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Minulle se on vieras ajatus, koska en ole yhtään punainen, Haavisto sanoi elokuussa Ilta-Sanomille, kun häneltä kysyttiin onko hän punavihreän blokin ehdokas.

– En ole aikoinaan lähtenyt vasemmistotrendeihin mukaan, vaan olen ollut perustamassa vihreää liikettä alusta asti. Se on ollut aina kotini. Olen aina mieltänyt olevani keskustaliberaalien maisemissa poliittisesti, Haavisto jatkoi tuolloin IS:lle.

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen perusteella Haaviston voi todeta saaneen merkittävän määrän ääniä muun muassa sosialidemokraateilta. SDP:n oma ehdokas Jutta Urpilainen sai äänistä 4,3 prosenttia. Haavistolta kysyttiinkin, aikooko hän jatkaa samalla punaisuutta välttelevällä strategialla myös toisella kierroksella. Näin hän vastasi.

– Tässä ei olla äänestetty puolueita vaan henkilöitä. Vaalitulos näyttää sen hyvin selvästi. Puolussidonnaisuudet ovat ihmisillä katkenneet. Valitaan sellaista henkilöä, joka voisi presidentin tehtävät hoitaa. Uskon, että toisella kierroksella näitä eroja etsitään vielä tarkemmin siinä suhteessa.

Haavisto jatkoi kertomalla törmänneensä kampanjan lopulla kysymyksiin hyvinvoinnista, syrjäseutujen tilanteesta ja Itä-Suomen ahdingosta nyt, kun itäraja on suljettuna.

– Vaikka tiedetään, että presidentti ei näistä asioista päätä, niin halutaan presidentti, joka tuntee maan hyvin.

HAAVISTOLTA kysyttiin myös hakeeko hän eroa Stubbiin ehdokkaana, joka ymmärtää enemmän tavallista kansaa. Hän ei suoraan kommentoinut erottaako tämä hänet Stubbista.

– Mutta se on kysymys, joka on tullut erittäin monessa paikassa vastaan. Tietääkö presidenttiehdokas mitä köyhyys Suomessa merkitsee. Mielestäni ihmisillä on oikeus tämän tyyppisiä kysymyksiä esittää. Olen niihin aina parhaan kykyni mukaan vastannut.

Helsingin voittoaan ensimmäisellä kierroksella Haavisto selitti nousujohteisella tunnelmalla.

– Taisin voittaa gallupit tässä ja useinhan sanotaan, että politiikan päämäärä on taistelu gallupeja vastaan. Turuilla toreilla, niin Helsingissä kuin muuallakin näki, että ihmiset lähtivät hyvin liikkeelle ja vaalit kiinnostavat. Vaikka lehdistö leimasi nämä vaalit hyvin harmaiksi ja vähän draamaa sisältäväksi, niin ihmisille nämä olivat kiinnostavat ja vakavat vaalit, joissa päätetään Suomen turvallisuudesta, Suomen tulevaisuudesta ja valitaan henkilö johtamaan maata seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Ymmärrän hyvin, että äänestysuurnilla on käyty.