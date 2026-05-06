Näin sisäministeri vastaili natsimarssi- ja avustajakysymyksiin

Sisäministeri Mari Rantasen (ps) mukaan poliisin toimintaa Tampereen vapunpäivän äärioikeistomielenosoituksissa ei selvitetä. Myöskään hänen oman erityisavustajansa aiemmat yhteydet sinimustan liikkeen johtajiin eivät kuulemma haittaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Entinen sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) haluaisi tutkituttaa, hoitiko poliisi työnsä kunnolla, kun äärioikeistolaiset pääsivät pahoinpitelemään vastamielenosoittajia.

Rantaselta kysyttiin keskiviikkona eduskunnassa, onko jonkinlaista selvitystä tulossa.

- Ymmärtääkseni poliisi pyrki tekemään kuten laki vaatii, eli turvaamaan mielenosoittajien oikeuden mielenosoittaa riippumatta siitä, millaisia arvoja ja ajatuksia siellä on ja pitämään nämä mielenosoittajat erillään. En osaa sanoa, miten poliisi toimi väärin, Rantanen sanoi toimittajille.

Rantasen mukaan sisäministeriössä ei ole meneillään selvitystä poliisin toiminnasta mielenosoituksen yhteydessä.

Rantaselta kysyttiin myös, onko ongelma, että hänen erityisavustajansa Asseri Kinnunen on poseerannut yhdessä sinimustan liikkeen nykyisen puheenjohtajan Tuukka Kurun kanssa. Kuru on julkaissut kuvan Kinnusen kanssa viestipalvelu X:ssä vuonna 2020.

Sinimusta liike on avoimesti rasistinen ja fasistinen puolue, joka pääsi viime vuonna takaisin puoluerekisteriin.

Rantanen vastasi, että hänen mielestään Asseri Kinnusen oleminen samassa kuvassa useita vuosia sitten ei liity mitenkään käsillä olevaan asiaan.

Kinnunen aloitti Rantasen avustajana viime vuonna.

Kinnunen kommentoi MTV:n uutisille, ettei hänellä ollut kuvan ottamishetkellä eikä myöhemminkään minkäänlaista suhdetta sinimustaan liikkeeseen.

- Tuo kuva on otettu vuonna 2020 Suomen Sisun tapahtumassa, ja sinimustaa liikettä ei kuvaushetkellä ole ollut olemassakaan.

Sinimusta liike on merkitty yhdistysrekisteriin vuoden 2020 lopulla.

POLIISIN TOIMISTA Tampereella on tehty kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka valvoo viranomaisten toimintaa.

Toisessa kantelussa pyydetään muun muassa tutkimaan, onko poliisi täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa turvata kansalaisten henki, terveys ja turvallisuus mielenosoituksen yhteydessä. Huomiota kehotetaan laittamaan myös siihen, onko poliisin suunnittelu ja resursointi ollut kohdillaan.

Toinen kantelija katsoo, että paikalla olleet poliisit ovat syyllistyneet virkavelvollisuuden rikkomiseen aiheuttaen sivullisille tahatonta kärsimystä. Hän sanoo kantelussaan esimerkiksi, että poliisi ei estänyt tai poistanut naamioituneita mielenosoittajia.

Eduskunnan oikeusasiamies käynnistää tutkinnan, jos on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa.

KESKIVIIKKONA Sisä-Suomen poliisi kertoi kirjanneensa lisää rikosilmoituksia, jotka liittyvät vapunpäivän mielenosoitukseen.

Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti.

Toisen ilmoituksen mukaan kolme ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Poliisin mukaan uhri sai vammoja kasvoihin.

Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereen Hämeenkadulla.

Ylen julkaisemalla videolla näkyy, kuinka joukko naamioituneita ja pääosin mustiin pukeutuneita marssijoita käy vastamielenosoittajan kimppuun.

POLIISI KERTOO ottaneensa tapahtuma-aikaan kiinni kaikkiaan seitsemän ihmistä. Heistä kolme liittyi varsinaiseen mielenosoitukseen ja neljä oli vastamielenosoittajia.

Kahdesta vastamielenosoittajasta kirjattiin ilmoitukset niskoittelusta poliisia vastaan.

Yksi ilmoitus kirjattiin varomattomasta käsittelystä. Mielenosoittaja oli käyttänyt soihtua, jolla oli sytytetty palamaan vastamielenosoittajan banderolli.

Lisäksi poliisi kirjasi rikosilmoituksen vaarallisen esineen hallussapidosta, koska mielenosoittajan hallusta löytyi nyrkkirauta.

Poliisi kertoo, että sen hallussa on videotallenteita pahoinpitelyrikoksista. Osassa jutuista tekijöitä on saatu selville, osassa tutkinta jatkuu.

Lievemmissä rikoksissa epäillyt ovat saaneet sakkoja, poliisi sanoo.

Teksti: STT / Iiro-Matti Nieminen, Sanna Nikula, Emmi Tilvis