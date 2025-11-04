Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.11.2025 06:34 ・ Päivitetty: 4.11.2025 06:58

New Yorkissa käydään tänään pormestarivaali – ennakkosuosikki Zohran Mamdani vahvoilla

LEHTIKUVA / AFP /STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES
Pormestariehdokas Zohran Mamdani kampanjatilaisuudessa 1. marraskuuta.

New Yorkissa käydään tänään poikkeuksellisen kiinnostava vaali kaupungin pormestarin paikasta. Kyselyiden perusteella selvästi vahvin ennakkosuosikki on demokraattipuolueen nuori ehdokas Zohran Mamdani.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vasta 34-vuotias islaminuskoinen Mamdani kuvailee itseään demokraattiseksi sosialistiksi. Hän on kampanjoinut muun muassa lupaamalla ilmaista päivähoitoa ja bussilippuja. Menot olisi tarkoitus rahoittaa lisäämällä rikkaiden verotusta.

New Yorkista syntyjään oleva presidentti Donald Trump on kutsunut Mamdania kommunistiksi ja kyseenalaistanut hänen maassaolonsa laillisuuden.

Mamdani syntyi Ugandassa intialaistaustaisille vanhemmille. Hän muutti Yhdysvaltoihin lapsena ja sai maan kansalaisuuden vasta vuonna 2018.

Mamdanin ehdokkuus on myös jakanut mielipiteitä maltillisempien demokraattien ja puolueen vasemman laidan välillä. Hänen näkyvimpiin tukijoihinsa lukeutuu useita kertoja presidenttiehdokkaana ollut senaattori Bernie Sanders.

Mamdanin pahin kilpakumppani on New Yorkin entinen demokraattikuvernööri Andrew Cuomo. Hän on mukana kisassa sitoutumattomana, koska hävisi demokraattien esivaalin Mamdanille.

Republikaanien ehdokas New Yorkin pormestariksi on Curtis Sliwa, joka tunnetaan Guardian Angels -katupartiotoiminnan perustajana.

