Nimet julki: Duudsonit-Jukka valitsee yhden Finlandia-voittajista

Tämän vuoden kirjallisuuden Finlandia-palkintojen lautakunnat ja valitsijat on nimetty, kertoo Suomen Kirjasäätiö tiedotteessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaunokirjallisuuden Finlandian valitsee oopperalaulaja Helena Juntunen, tietokirjallisuuden toimitusjohtaja Ilkka Paananen ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden suomalaisen esiintyjäryhmä Duudsonien jäsen Jukka Hildén.

Tietokirjallisuuden palkintolautakunnan puheenjohtaja on tuottaja ja uutispäällikkö Mari Haavisto. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkintolautakuntaa johtaa kasvatustieteilijä, professori Arniika Kuusisto ja kaunokirjallisuuden palkintolautakuntaa yrittäjä Jonna Tapanainen.

Palkintojen ehdokaskirjat julkaistaan marraskuun alussa. Voittajat paljastetaan 26. marraskuuta.