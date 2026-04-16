Kirjallisuus
16.4.2026 07:58 ・ Päivitetty: 16.4.2026 08:29
Nimet julki: Duudsonit-Jukka valitsee yhden Finlandia-voittajista
Tämän vuoden kirjallisuuden Finlandia-palkintojen lautakunnat ja valitsijat on nimetty, kertoo Suomen Kirjasäätiö tiedotteessaan.
Kaunokirjallisuuden Finlandian valitsee oopperalaulaja Helena Juntunen, tietokirjallisuuden toimitusjohtaja Ilkka Paananen ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden suomalaisen esiintyjäryhmä Duudsonien jäsen Jukka Hildén.
Tietokirjallisuuden palkintolautakunnan puheenjohtaja on tuottaja ja uutispäällikkö Mari Haavisto. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkintolautakuntaa johtaa kasvatustieteilijä, professori Arniika Kuusisto ja kaunokirjallisuuden palkintolautakuntaa yrittäjä Jonna Tapanainen.
Palkintojen ehdokaskirjat julkaistaan marraskuun alussa. Voittajat paljastetaan 26. marraskuuta.
Kaunokirjallisuuden Finlandia on jaettu vuodesta 1984 alkaen. Tietokirjallisuuspalkinto on jaettu vuodesta 1989 ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinto vuodesta 1997. Jokainen palkinto on arvoltaan 30 000 euroa.
