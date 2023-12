Nordea: vanhojen asuntojen kauppa virkistyi selvästi – ”Ensiasunnon ostajat ovat rynnänneet asuntokaupoille”

Vanhojen asuntojen kauppa on virkistynyt selvästi marraskuun aikana, kertoo Nordea asuntomarkkinakatsauksessaan. Kauppoja tehtiin 10,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa, ja Nordea ennakoi kauppamäärien kasvavan myös joulukuussa.

- Marraskuussa tehtiin 4 524 vanhojen asuntojen kauppaa, ja myös tässä kuussa asuntokauppojen määrä odotetaan olevan selvästi viime vuotta korkeampi, kun ensiasunnon ostajat ovat rynnänneet asuntokaupoille hyötyäkseen vuoden vaihteessa loppuvasta varainsiirtoveron huojennuksesta, sanoi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.

Marraskuussa ensiasunnon ostajien osuus kasvoi 50 prosenttia verrattuna kuluvan vuoden keskiarvoon.

Nordea arvioi, että ensi vuonna kauppamäärät laskevat vuoden alussa. Koko vuoden näkymä näyttää kuitenkin päättyvää vuotta paremmalta. Inflaatio hidastuu, mikä ennakoi korkotason maltillistuvan.

Yleisin asuntolainojen viitekorko eli 12 kuukauden euribor on tullut selvästi alas alkusyksyn huipuistaan. Syyskuun 4,2 prosentista taso on laskenut 3,7 prosenttiin. Markkinoilla ennakoidaan jo, että Euroopan keskuspankin ohjauskorot voisivat ensi vuoden aikana laskea peräti 1,35 prosenttiyksikköä. Odotus korkojen laskusta on Kostiaisen mukaan erittäin positiivinen uutinen asuntomarkkinoille.