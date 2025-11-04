Ulkomaat
4.11.2025 09:22 ・ Päivitetty: 4.11.2025 09:22
Norja aikoo vahvistaa Venäjän-vastaisen rajansa valvontaa
Norja modernisoi Venäjän-vastaisen rajansa valvontaa, kertoo Norjan poliisi.
Norja on saanut rahoitusta EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineeltä BMVI:ltä noin 191 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 16,4 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitus käyttää rajavalvonnan merkittävään parantamiseen.
- Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on sellainen, että Norja toteuttaa useita toimenpiteitä rajavalvonnan vahvistamiseksi. Poliisi ja puolustusvoimat vahvistavat jo nyt hyvää yhteistyötä tiiviimmällä koordinoinnilla ja rajavalvonnan kehittämisellä, sanoo everstiluutnantti Rune Rippon Norjan puolustusvoimista.
Norjalla ja Venäjällä on yhteistä maarajaa vajaat 200 kilometriä.
