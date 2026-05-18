Nyt on henki herkässä: teloitusten määrä ennätyslukemiin

Teloitusten määrä maailmalla nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle sitten vuoden 1981, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty. Pahin yksittäinen hengenriistäjävaltio on sen raportissa Iran, koska Kiina pitää vielä suuremmat tappotilastonsa salaisina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestön uuden raportin mukaan seitsemäntoista eri maan viranomaiset teloittivat viime vuonna yhteensä ainakin 2 707 ihmistä.

Teloitusten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti peräti 78 prosenttia verrattuna vuoteen 2024.

MERKITTÄVIN syy teloitusten määrän kasvuun aiheutui pappisvaltio Iranin toiminnasta. Maan viranomaiset antoivat kuolemantuomion ainakin 2 159 ihmiselle, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna.

Myös Saudi-Arabia teloitti huomattavan paljon ihmisiä, ainakin 356. Kuwaitissa teloitusten määrä kolminkertaistui, ja Egyptissä, Singaporessa sekä Yhdysvalloissa lähes kaksinkertaistui.

- Hälyttävä piikki kuolemanrangaistuksen käytössä johtuu pienestä, eristäytyneestä joukosta valtioita, jotka ovat valmiita teloittamaan ihmisiä hinnalla millä hyvänsä, sanoi Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnes Callamard tiedotteessa.

SILTI MAAILMAN ykkösteloittajan titteli menee Aasiaan. Amnesty arvioi, että Kiina johtaa tässä edelleen tilastoja.

Raportista jouduttiin jättämään Kiina pois. Kommunistivaltio ei julkista todellisia tai edes viitteellisiä tuomiomääriään, mutta ne tiedetään suuriksi. Kuolemanrangaistuksiin liittyvät tiedot ovat Kiinan lakien mukaan valtionsalaisuuksia.

Lähes puolet kaikista maailmalla raportoiduista teloituksista liittyi viranomaisten esittämillä perusteilla huumausainerikoksiin.

Ihmisiä teloitettiin huumekaupasta Iranissa, Kuwaitissa, Saudi-Arabiassa ja Singaporessa. Huumausainerikosten vuoksi tehdyt teloitukset ovat kuitenkin kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Teloituksia toimeenpanevien maiden kokonaismäärä nousi viime vuonna. Nyt niitä oli 17, kun Japanissa, Etelä-Sudanissa, Taiwanissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tuomittujen teloittaminen aloitettiin pitkästä aikaa uudelleen.

EUROOPASSA ja Keski-Aasiassa ei viime vuonna kirjattu yhtäkään teloitusta tai oikeuden antamaa kuolemantuomiota.

Amerikan mantereella Yhdysvallat on yhä ainoa maa, joka teloittaa ihmisiä. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa teloituksia toteuttivat vain Somalia ja Etelä-Sudan.

- Teloituksia suorittavien maiden on aika liittyä muun maailman rinnalle ja jättää tämä kammottava käytäntö historiaan, Callamard sanoi tiedotteessa.