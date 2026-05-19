Työmarkkinat

19.5.2026 07:07 ・ Päivitetty: 19.5.2026 08:06

Nyt tuli ennuste: työttömyys pysyy korkeana myös tulevina vuosina

Arja Jokiaho

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ennustaa työllisyyden kasvavan 18 000 työllisellä vuonna 2027 ja 25 000 työllisellä vuonna 2028.

Demokraatti

Ministeriön kevään ennusteen mukaan työllisyysaste olisi tänä vuonna pysymässä ennallaan keskimäärin 71,4 prosentissa.

Työttömyysasteen arvioidaan jäävän lyhyellä aikavälillä korkeaksi. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi vuonna 2026 keskimäärin 10,2 prosenttia. Työttömyysaste laskisi ensi vuonna 9,8 prosenttiin ja 9,3 prosenttiin vuonna 2028.

Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3 prosenttia ja ensi vuonna 8,8 prosenttia.

TEMIN mukaan korkean työttömyysasteen taustalla on työvoiman kasvu. Työvoiman määrää on kasvattanut erityisesti se, että ikääntyneet osallistuvat aikaisempaa enemmän työmarkkinoille.

Työttömien työnhakijoiden määrä on nousemassa tänä vuonna 342 000 henkilöön. Kevään ennuste tälle vuodelle on 12 000-17 000 henkilöä pessimistisempi kuin viime syksynä.

Hidas käänne alkaa ministeriön mukaan näillä näkymin ensi vuonna, jolloin työttömien työnhakijoiden määrän odotetaan laskevan 4000 ja vuonna 2028 18 000 tähän vuoteen verrattuna.

Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kääntyvän laskuun kesän 2026 jälkeen. Nykyisen ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä nousisi kesällä noin 144 000 henkilöön, mutta kääntyisi sen jälkeen laskuun.

Työmarkkinaennusteen mukaan maahanmuuton arvioidaan palaavan vuoden 2021 tasolle. Maahanmuuttoa vähentävät edellisvuosiin verrattuna etenkin työperäisen maahanmuuton ja tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten muuton väheneminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen kahdesti vuodessa.

