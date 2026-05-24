24.5.2026 09:41 ・ Päivitetty: 24.5.2026 10:00

Nyt tuli kovaa puhetta SDP:n huipulta: Perussuomalaisilla ei asiaa demarijohtoiseen hallitukseen

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi ei näe mahdollisuuksia sille, että SDP voisi olla samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

Rane Aunimo

Demokraatti

Näkkäläjärvi kertoi kannastaan, kun Demokraatti tiedusteli häneltä asiaa SDP:n puoluekokouksessa Tampereella.

– Kun katsoo, miten perussuomalaiset ovat toimineet tämän reilun 1000 päivää tässä Orpon hallituksessa, niin ei ole ollut tarvetta tarkistaa tätä kantaa, jonka silloinen puheenjohtaja Sanna Marin esitti. Eli päinvastoin herää kysymys, kuka enää uskaltaa lähteä perussuomalaisten kanssa hallitukseen mukaan, hän vastasi tiedotustilaisuudessa.

Kysyimme jatkokauden tänään sunnuntaina saaneelta Näkkäläjärveltä myös mielipidettä siihen, muodostaako vasemmistoliiton irtautuminen ns. velkajarrusopimuksesta jonkinlaisen hidasteen, esteen tai rajoitteen sille, että vasemmistoliitto voisi olla samassa hallituksessa SDP:n kanssa.

Näkkäläjärvi huomautti, että velkajarru tulee voimaan vasta vuonna 2031, ei siis vielä ensi keväänä, jolloin seuraavaa hallitusta muodostetaan.

– Seuraavan hallituksen talouspoliittisen raamin määrittelee Euroopan unionin finanssipoliittiset säännöt, jotka mekin olemme vieneet kansalliseen lainsäädäntöön. Niihin vasemmistoliittokin on ilmoittanut sitoutuneensa.

– Vasemmistoliitto hyväksyy tämän ja että se tarkoittaa myös sopeutuksia.

SDP:n puoluesihteeri sanoo kantansa vielä suoremminkin.

– Olemme vasemmistoliiton kanssa monesta asiasta samaa mieltä, eli en minä ajattele, että on minkäänlaisia esteitä.

NÄKKÄLÄJÄRVEN MIELESTÄ tulevan vaalikauden suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä Suomessa on se, miten Orpon hallitukselta jäävä karmea julkisen talouden perintö hoidetaan.

– Velkaantumistahti pitäisi pystyä puolittamaan ja jos sen mittaluokan tavoitteista puhutaan, niin kyllä seuraavan hallitukseen pyrkivien, jos SDP on siellä (hallitusta) muodostamassa, niin peruslähtökohta on se, että kaikkien puolueiden pitää pystyä sitoutumaan julkisen talouden tervehdyttämisurakkaan.

Näkkäläjärvi sanoo ymmärtäneensä, että näin on kaikkien puolueiden osalta, myös vasemmistoliiton.

– Oletan, että se tarkoittaa sitä, että vasemmistoliitto tulee sitoutumaan aika mittavaan sopeutusurakkaan.

Samalla hän korostaa, että tärkeää on huolehtia paljon muustakin, muun muassa turvallisuudesta ja työmarkkinoista.

– Ensi vaalikaudella pitää olla tavallisten ihmisten vuoro.

