OAJ esittää uutta jatkuvan oppimisen rahoitusmallia – ”Joustaa työntekijöiden ja työnantajien tarpeisiin”

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen kavensi aikuisten mahdollisuuksia päivittää ja täydentää osaamistaan. OAJ esittää ongelman paikkaamiseksi uutta jatkuvan oppimisen rahoitusmallia. Demokraatti Demokraatti

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto pitää välttämättömänä löytää ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan, työntekijöiden osaamisen laajentamiseen ja koulutustason nostoon. OAJ:n mukaan sen esittämä turvaisi koulutuksen aikaisen toimeentulon ja parantaisi työmarkkinoiden toimivuutta.

– Esittämämme jatkuvan oppimisen rahoitusmalli on välttämätön osa rakenteellisen työttömyyden ja osaajapulan helpottamista. Mallimme mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja tukee hallituksen tavoitetta nostaa maamme koulutustasoa, Murto sanoo tiedotteessa.

OAJ:n mallissa osa opinnoista olisi mahdollista tehdä työn ohessa.

– Malli joustaa työntekijöiden ja työnantajien tarpeisiin. Opetusalalle ja muillekin aloille tämä uusi tuki olisi todella tärkeä keino mahdollistaa lisäkelpoisuuksien hankkimisen ja täydennyskouluttautumisen, Murto sanoo.

TUEN OAJ:n mallissa myöntäisi Työllisyysrahasto, ja rahoitus hoituisi työttömyysvakuutusmaksuista. Tukea maksettaisiin päiviltä, jolloin opiskelija on opintojen vuoksi poissa töistä, eikä saa palkkaa. Tällaisia päiviä olisivat myös harjoittelut, vaikka ne voidaan pääosin tai kokonaan suorittaa omalla työpaikalla.

– Koulutuksen ajalle palkattaisiin työtön työnhakija, mikä lisäisi työmarkkinoiden dynamiikkaa, parantaisi työmarkkinoiden toimivuutta ja pidentäisi työuria. Työuran aikaisen osaamisen kehittämisellä parannetaan myös työmotivaatiota ja tuottavuutta.

Työnantajan vastuulle OAJ:n mallissa jäisi sijaisen palkkakulut sekä korvauksen maksaminen omalla työpaikalla toimivalle harjoittelua ohjaavalle opetajalle.

KRITEERIT tuen saamiseksi OAJ:n esittämässä rahoitusmallissa vahvistetaan hallituskausittain, jolloin tuki vastaa aidosti työmarkkinoiden tarpeisiin.

– Kriteerien määrittelyssä voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa tietoa esimerkiksi työvoimapula-aloista ja työmarkkinoiden osaamistarpeista, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Eira Bani sanoo tiedotteessa.

Kriteereinä voisi OAJ:n mukaan olla esimerkiksi työvoimapula-alalla kouluttautuminen, koulutustason nostaminen sekä koulutuksen tarpeellisuus nykyisen viran tai toimen säilymiseksi tai työkyvyn ja työuran jatkumisen kannalta.

AIKUISKOULUTUSTUEN lakkauttamista vastustettiin laajasti erityisesti aloilla, joilla koulutetuista osaajista on pulaa.

– Esimerkiksi erityisopettajista noin puolet hankki tehtävän vaatiman lisäkelpoisuuden aikuiskoulutustuella. Nyt esittämämme uusi rahoitusmalli toimisi ratkaisuna laajasti tällaisiin täydennyskoulutustarpeisiin, työvoimapulaan ja kohtaanto-ongelmiin. Tuki maksaisi itseään takaisin parempana osaamisena, työllisyytenä, korkeampina verotuloina ja pienempinä sosiaalisina kustannuksina, Bani sanoo.