Oikeuskansleri: ei toimia ministeri Rydmanista tehdyistä kanteluista

Oikeuskansleri ei ryhdy ainakaan tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanista (ps.) tehdyistä kanteluista, oikeuskansleri kertoo vastauksessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oikeuskanslerinvirastoon saapui kesä-heinäkuussa useita kanteluita, joissa arvosteltiin ministeri Rydmanin tai Rydmanin ja sosiaali- ja terveysministeriön menettelyä sosiaalityön tutkimusten avustusten myöntämisessä kesäkuussa.

Oikeuskanslerin mukaan kanteluissa muun muassa epäillään ministerin ylittäneen harkintavaltansa sekä loukanneen hakijoiden tasapuolisen kohtelun periaatteita. Yhdeksän rahoitettavaksi puollettua sosiaalityön hankkeen avustushakemusta hylättiin ministeriön päätöksellä kesäkuun puolivälissä.

Päätöksiin on saanut vaatia oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kaikkiin mainittuihin avustuspäätöksiin on vaadittu oikaisua, eikä ministeriö ole vielä antanut oikaisuvaatimuksiin päätöksiään. Aikanaan annettaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.