Politiikka
3.8.2026 14:36 ・ Päivitetty: 3.8.2026 14:36
Oikeuskansleri: ei toimia ministeri Rydmanista tehdyistä kanteluista
Oikeuskansleri ei ryhdy ainakaan tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanista (ps.) tehdyistä kanteluista, oikeuskansleri kertoo vastauksessaan.
Oikeuskanslerinvirastoon saapui kesä-heinäkuussa useita kanteluita, joissa arvosteltiin ministeri Rydmanin tai Rydmanin ja sosiaali- ja terveysministeriön menettelyä sosiaalityön tutkimusten avustusten myöntämisessä kesäkuussa.
Oikeuskanslerin mukaan kanteluissa muun muassa epäillään ministerin ylittäneen harkintavaltansa sekä loukanneen hakijoiden tasapuolisen kohtelun periaatteita. Yhdeksän rahoitettavaksi puollettua sosiaalityön hankkeen avustushakemusta hylättiin ministeriön päätöksellä kesäkuun puolivälissä.
Päätöksiin on saanut vaatia oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kaikkiin mainittuihin avustuspäätöksiin on vaadittu oikaisua, eikä ministeriö ole vielä antanut oikaisuvaatimuksiin päätöksiään. Aikanaan annettaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
- Vakiintuneen käytännön mukaan oikeuskansleri ei pääsääntöisesti puutu toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa vireillä olevaan asiaan. Tämän vuoksi kantelut eivät ainakaan tässä vaiheessa ole johtaneet toimenpiteisiini, vastauksessa sanotaan.
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