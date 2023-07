Oikeusministeriö poisti verkosta antirasismi-kampanjan – ministeriö ja valtuutettu eri mieltä siitä mitä on sovittu

Hallituspuolueen puheenjohtajat irtisanoutuivat tiistaina rasismista sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) vanhoista rasistisista nettikommentteista oli noussut kohu. Tänään yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman kertoi Twitterissä oikeusministeriön poistaneen internetistä ylläpitämänsä Olen antirasisti -sivun ja sen sisältämät materiaalit. Simo Alastalo Demokraatti

Stenman kertoo Demokraatille kampanjamateriaalin poistuneen verkosta jo ennen puheenjohtajien rasismin vastaista julkilausumaa.

– Ratkaisut OM:ssä on tehty ilmeisesti viime viikolla ja silloin materiaali on poistunut. Sen jälkeen on tapahtunut monia asioita.

Stenman toivoo, että puheenjohtajien tiistain ulostulo tarkoittaisi valmiutta toimia rasismia vastaan.

– Toivon myös, että rasismin vastainen toimintaohjelma saisi jatkoa.

Miten tulkitsette tätä, että materiaali on poistettu eikä teiltä ole kysytty mitään?

– Meille tuli yllätyksenä, että se on poistettu. Kantamme on, että materiaalin olisi hyvä olla edelleen yleisesti käytössä.

OLEN antirasisti -kampanja oli aktiivinen vuodenvaihteessa 2021-2022. Kampanjassa oli mukana yli 140 toimijaa, muun muassa Palloliitto, Jääkiekkoliitto, kuntia ja kirkko.

Stenmanin mukaan oikeusministeriön kanssa oli sovittu, että kampanjan materiaali jää verkkoon kampanjan päättymisen jälkeen.

– Katsomme, että viime keväänä on sovittu, että materiaali on edelleen verkossa, eikä meille muunlaista infoa ole OM:ltä tullut tämän jälkeen.

Oikeusministeriö on Stenmanin kanssa eri mieltä. Ministeriön mukaan sivuston poistaminen liittyy Olen antirasisti -kampanjan päättymiseen.

– Olemme keskustelleet yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston viestinnän kanssa kampanjan sivuston sulkemisesta jo viime vuoden puolella, kun kampanja päättyi, ministeriö toteaa tiedotteessaan.

Oletteko saaneet perusteluja poistopäätökselle?

– Jatkamme varmaan keskusteluja oikeusministeriön kanssa ja selvitämme myös millä tavalla materiaali voisi tulla näkyville, Stenman sanoo.

Nykyinen oikeusministeri Leena Meri (ps.) oli jo pari vuotta sitten sitä mieltä, että kampanja ei ole hyvä.

– Se on ollut hänen näkemyksensä.