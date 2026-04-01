Ole reipas oma itsesi, neuvoo ministeri – mutta jos sekään ei riitä työnsaantiin?

Mistä nuoret saisivat kesätyöpaikkoja, kun samoja harvoja pestejä tavoittelevat vasta-alkajien lisäksi myös eri elämänvaiheessa olevat osaajat? Reippaudella ja palkattomuudella, ehdottavat hallituspuolueen edustajat. Piia Yli-Heikkuri Teollisuusliiton aluetoimitsija, Vaasa

Virvon varvon, tuoreeks’ terveeks’,

reippautta työnhakuun sulle,

työtä palkatta ensimmäinen kuukausi mulle!

Kokoomuksen suunnasta on tullut sellaisia ulostuloja viime aikoina, että ilmeisesti tuttua virpojien pääsiäislorua voisi päivittää edellä mainittuun muotoon.

Työministeri Matias Marttisen (kok.) vinkki nuorille työnhakuun oli olla oma reipas itsensä. Helsinkiläisen kokoomusvaltuutettu Otto Meren kuningasidea puolestaan nuorisotyöttömyyden taittamiseen oli se, että nuori työskentelisi kokeeksi ensimmäisen kuukauden palkatta.

Helsingin Sanomat kertoi taannoin jutussaan, että kesätyöpaikan saaminen Puuilo-ketjusta oli tänä vuonna hakijamääriin suhteutettuna epätodennäköisempää kuin lääkäriksi opiskelemaan pääsy.

Puuiloon haki yli 21 000 ihmistä, mutta töihin pääsi nelisensataa. Toivottavasti jokainen saa sentään palkkaa ihan ensimmäisestä työvuorostaan lähtien.

TYÖTTÖMYYSLUVUT ovat koko ajan rumemmalla tasolla ja konkurssiuutisia on saatu lukea lähes joka viikko.

Niinpä kesätyöhakijoidenkin joukossa ovat paitsi nuoret, ensimmäisiä työpaikkojaan tavoittelevat, myös aikuiset ja kenties jo vuosikymmeniä työelämässä olleet konkarit.

Työttömien työnhakuvelvoite määrää hakemaan neljää työpaikkaa joka kuukausi ja on luontevaakin, että he hakevat näitä lyhyempiäkin pestejä.

Työnantajat penäävät työkokemusta ja osaamista, mutta mistä sitä voi nykyoloissa saada?

Yleisradio uutisoi, että viime vuonna eniten kaikista ikäryhmistä nousi nuorten naisten työttömyys. Nyt se on ensimmäistä kertaa samalla tasolla nuorten miesten tilanteen kanssa.

Nuorten naisten työttömyyttä kasvatti eritoten työpaikkojen katoaminen sosiaali- ja terveyspalveluista. Ylen mukaan 80 prosenttia nuorista työllisistä naisista työskentelee näissä töissä.

Kaupan alan työpaikkojen väheneminen puolestaan vaikuttaa sekä nuorten naisten että miesten työttömyyden kasvuun alalla.

NUORELLE työtä vailla oleminen on monelta kantilta katsottuna vielä raadollisempaa kuin jo vuosia työelämässä olleelle.

Paineet saada työkokemusta ovat aiempaa isommat ja mitä pidempään tilanne jatkuu, sitä korkeammalle kohoaa kynnys edes yrittää saada töitä.

Vaikka nuori aikuinen olisi jo valmistunut ammattiinkin, ei se silti takaa työpaikan saantia, ei edes kesätöiden ajaksi. Työnantajat penäävät työkokemusta ja osaamista, mutta mistä sitä voi nykyoloissa saada, jos kukaan ei palkkaa edes niihin aloitustason tehtäviinkään?

Samaan aikaan ihmisten mielenterveysongelmat lisääntyvät. Eikä usko tulevaisuuteen nouse ainakaan sillä, että yksi poliitikko kehottaa olemaan reippaampi tai toinen leiskauttaa, että ahkeroipa ensimmäinen kuukautesi palkatta.

Syödä pitää sen nuoremmankin ihmisen ja yleensä joka kuukaudelle löytyy myös säännöllisiä laskuja maksettavaksi.

Toivonkin täydestä sydämestäni, että jokainen työnantaja, jolla on vähänkään mahdollisuuksia palkata nuori edes lyhyeksi ajaksi, sen tekisi. Nuoret tarvitsevat rohkaisua, työkokemusta ja uskoa tulevaan.

Ja he ansaitsevat palkkansa ihan samalla tavalla kuin se jo pitkään alalla työskennellyt ammattilainenkin.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton aluetoimitsija Vaasasta.