Opiskelijat tervehtivät juhlaluennolle saapuneita iskulausein – Niinistö: ”Jouduin pahoittelemaan, etten voi osallistua, minun on pidettävä puhe”

Pohjoismaisen yhteistyön uudelleensyntyminen on presidentti Sauli Niinistön mukaan yksi harvoja parin viime vuoden aikana nähtyjä myönteisiä kehityssuuntia. Niinistö sanoi Maanpuolustuskurssiyhdistyksen Max Jakobson -luennon avauspuheenvuorossa, että Suomelle pohjoismainen perhe on aivan erityisen tärkeä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Pohjoismaiset yhteytemme ovat laajat ja syvät. Meillä on yhteiset arvot ja yhteinen näkemys turvallisuudesta ja keskeisistä asioista. Lisäksi olemme yhä valmiimpia yhdistämään voimamme vastataksemme maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Puheessaan Niinistö teki kunniaa diplomaattina ja elinkeinoelämän palveluksessa toimineen Jakobsonin ajattelulle, poikkeukselliselle uralle ja vaikutusvallalle Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitykseen. Jakobsonin syntymästä tulee lauantaina kuluneeksi sata vuotta.

- Max oli rohkea ja omaperäinen ajattelija aikana, kun sitä ei aina osattu arvostaa. Hänellä oli hyvä kartta ja kompassi, jonka neula osoitti aina länteen.

Niinistö totesi, että Jakobson saattaisi nyt olla jopa hieman yllättynyt siitä, miten vahva eurooppalainen vastaus on ollut Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

- Poliittisia ja taloudellisia pakotteita on määrätty ja Ukrainaan on virrannut apua. Me seisomme Ukrainan rinnalla niin kauan kuin se on tarpeellista. Tässä on kyse Euroopan turvallisuudesta, Niinistö painotti.

HELSINGIN yliopiston juhlasaliin saapuessaan Maanpuolustuskurssiyhdistyksen jäsenet kohtasivat yliopiston vallanneet opiskelija-aktivistit, jotka tervehtivät pääosin melko harmaantunutta kokousväkeä muun muassa iskulauseilla ”yleislakko, nyt on pakko” ja ”hallitus alas” ja ”porvarit alas”.

Presidentin saapumista säestivät ”yleislakko nyt!”-huudot, mutta Niinistö ei jäänyt keskustelemaan. Yläkerrasta roikkui banderolli tekstillä ”Sauli näytä tukesi”.

- Jouduin pahoittelemaan, etten voi osallistua, minun on pidettävä puhe, Niinistö sanoi noustuaan yliopiston juhlasalin puhujan paikalle.

Monet yhdistyksen jäsenet napsivat saapuessaan valtaajista kuvia ja videoita, ja ainakin pari vanhempaa herraa kääntyi ympäri peukuttaakseen mielenosoitusta.