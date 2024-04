Oppositio hiillosti Purraa eläkkeistä – “Minä ja pääministeri olemme täsmälleen samaa mieltä asioista”

Oppositio tiukkasi torstain kyselytunnilla valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps.) vastauksia mahdollisiin tuleviin eläkeleikkauksiin. Purra sai vastata kysymyksiin yksin, sillä pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli pois kyselytunnilta työmatkan vuoksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ensimmäisenä asiasta kysyi Kimmo Kiljunen (sd.), joka sanoi, että jo nyt EU:n määrittämän köyhyysrajan alapuolella on Suomessa noin kolmasosa eläkkeensaajista eli lähes puoli miljoonaa ihmistä.

- Oletteko esittämässä eläkkeiden leikkaamista? hän kysyi Purralta.

Purra vastasi, että eläkkeitä on välttämätöntä tarkastella osana sopeutustoimia ensi viikon kehysriihessä. Hän toisti useaan kertaan, ettei pienimpiin eläkkeisiin olla kuitenkaan puuttumassa.

- Eläkeläiset eivät ole mikään monoliitti. Eläkkeensaajia on Suomessa noin 1,7 miljoonaa, ja siellä on hyvin erilaista eläkettä saavia. En näe mitenkään mahdolliseksi, että pienimpiin eläkkeisiin kohdistetaan toimia, Purra sanoi.

- Meillä on myös paremmin toimeentulevia eläkeläisiä, jotka esimerkiksi haluavat käydä työssä, edelleen tehdä työtunteja, matkustella, joilla on merkittävää varallisuutta. Myös varallisuus on tässä maassa nimenomaan korostunut sinne ikäluokkiin, joissa puhutaan eläkeläisistä.

Purra ei ottanut kantaa siihen, millä toimenpiteillä eläkkeisiin oltaisiin puuttumassa. Hän myös kiisti, että asiassa olisi mitään erimielisyyttä hallituksen kesken.

- Minä ja pääministeri olemme täsmälleen samaa mieltä asioista, ja meillä ei ole minkäänlaista ristiriitaa tässä. Ja voin kertoa sen, että säästöryhmäneuvottelut ja tuleva kehysriihi näyttävät menevän vaikeasta tilanteesta huolimatta juuri niin kuin olemme toivoneet.