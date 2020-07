Oregon epäonnistui estämään liittovaltion joukot – FBI: Emme valvo ideologioita

Yhdysvalloissa Oregonin osavaltio on epäonnistunut pyrkimyksessään estää liittovaltion joukkojen toiminta mielenosoituksissa Portlandissa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Bloomberg.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liittovaltion joukkojen on kerrottu ajaneen tunnuksettomilla autoilla ja ottaneen mielenosoittajia kiinni ilman selityksiä. Osavaltio haki oikeudelta väliaikaista lähestymiskieltoa, jotta tunnukseton toiminta loppuisi.

Piirioikeuden tuomari linjasi perjantaina paikallista aikaa, että osavaltion perusteet asiassa olivat riittämättömiä.

Torstaina toinen tuomioistuin kielsi liittovaltion joukkoja pidättämästä tai uhkaamasta toimittajia ja ihmisoikeusjärjestöjen tarkkailijoita mielenosoituksissa. Toistakymmentä toimittajaa ja tarkkailijaa on kertonut, että heitä on ammuttu esimerkiksi kyynelkaasulla, vaikka heidän työtehtävästään kertovat tunnukset ovat olleet näkyvästi esillä, Bloomberg kertoo.

Meneillään on vielä ainakin yksi liittovaltion joukkojen toimintaan liittyvä oikeusjuttu. Kansalaisoikeusjärjestö ACLU on haastanut oikeuteen sekä liittovaltion että Portlandin kaupungin. Kyse on vapaaehtoisten ensiavun tarjoajien kohtelusta mielenosoituksissa.

”Kyynelkaasu ja kumiluodit pahentaneet tilannetta.”

Portlandissa mielenosoitukset ovat jatkuneet lähes yhtäjaksoisesti toukokuun lopulta asti. Alun perin rasismin ja poliisiväkivallan vastaiset mielenosoitukset alkoivat sen jälkeen kun mustaihoinen George Floyd kuoli Minneapolisissa poliisin käsissä pidätystilanteessa.

Liittovaltion joukkojen läsnäolo on herättänyt Portlandissa laajaa vastustusta. Presidentti Donald Trump on puoltanut pontevasti joukkojen läsnäoloa. Trump on esimerkiksi pyrkinyt luomaan mielenosoittajista kuvaa radikaalina vasemmistona, joka yrittää tuhota Yhdysvallat.

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI puolusti liittovaltion joukkojen toimintaa lausunnossa perjantaina paikallista aikaa. Sen mukaan joukot ”eivät valvo ideologioita” vaan keskittyvät ainoastaan yksilöiden väkivaltaiseen ja lakia rikkovaan toimintaan, kertoo muun muassa Washington Post.

Lehden mukaan 18 Portlandissa tällä viikolla pidätettyä ihmistä on saamassa rikossyytteitä. Niissä on kyse esimerkiksi tuhopoltosta, omaisuuden vahingoittamisesta ja virkamiehen kimppuun hyökkäämisestä. Kaikki syytteitä saaneet on pidätyksen jälkeen vapautettu odottamaan oikeudenkäyntiä.

Portlandin poliisin toimintaa valvova lautakunta puolestaan on saanut eteensä jo lähes 80 valitusta, jotka liittyvät pääosin poliisin liialliseen voimankäyttöön, lehti kertoo.

Lautakunnan puheenjohtajan Ross Caldwellin mukaan valituksista voi päätellä, että poliisin voimankäytössä oli ongelmia jo pitkään ennen liittovaltion joukkojen saapumista kaupunkiin. Joukkojen käyttämä kyynelkaasu ja kumiluodit ovat hänen mukaansa kuitenkin pahentaneet tilannetta.

Yhdysvalloissa on käynnissä useita selvityksiä liittovaltion joukkojen voimankäytöstä Portlandissa ja maan pääkaupungissa Washingtonissa.