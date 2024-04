Orpo: Käännytyslaki eduskunnalle ehkä jo ensi viikolla

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallituksen tavoite on valmistella ja antaa niin sanottu käännytyslaki eduskunnalle mahdollisimman pian, mahdollisesti jo ensi viikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo tapasi keskiviikkona eduskuntapuolueiden puheenjohtajia ja keskusteli heidän kanssaan lain valmistelusta ja lausuntokierroksella saadusta palautteesta.

Orpo kertoi, että keskusteluja opposition kanssa halutaan jatkaa, koska poikkeuslailla pitää olla eduskunnassa viiden kuudesosan tuki, jotta se voitaisiin säätää kiireellisessä järjestyksessä.

- Haluamme tehdä tämän lakiesityksen huolella. Haluamme käydä opposition kanssa keskusteluja, että kaikki on hyvin informoitu, koska lähtökohta on se, että tällä poikkeuslailla pitää olla viiden kuudesosan enemmistö eduskunnassa. Keskeisiä kysymyksiä varmasti on se, miten rajatilanteessa toimitaan.

Orpon mukaan hallituksen tilannekuva ei ole muuttunut.

- Siellä on edelleen kolmansista maista suuri määrä ihmisiä, jotka haluavat pyrkiä Suomeen laittomasti, kun se on mahdollista. Venäjällä on kyky mobilisoida nopeasti meidän rajalle väkeä. Me tarvitsemme tämän työvälineen.

Orpo totesi, että lakia käytettäisiin poikkeuksellisessa tilanteessa ja sen soveltaminen olisi maantieteellisesti ja ajallisesti rajattu sekä erittäin korkean kynnyksen takana.

- Haluamme lähettää vahvan signaalin, että Suomi pitää huolta omista rajoistaan.