Orpo kommentoi kuohuttanutta lausuntoaan: “Saattaa olla siinä jutussa jonkin verran myöskin toimittajan näkemystä”

Orpo kommentoi sanomisiaan tänään medialle tiedotustilaisuudessa, jossa oli kyse hallituksen rasisminvastaista tiedonantoa seuranneesta pyöreän pöydän keskustelusta.

Orpolle esitettiin tiedotustilaisuudessa hänen Politicon repliikin pohjalta kysymys, milloin perussuomalaiset lakkasi olemasta äärioikeistolainen puolue.

Orpon mukaan “saattaa olla siinä jutussa jonkin verran myöskin toimittajan näkemystä”.

– Minä totesin hänelle, että perussuomalaiset ei ole äärioikeistolainen puolue. En muista käytinkö sanaa “enää” vai en, mutta minusta eivät ole äärioikeistolainen puolue. Jos minä vertaan eurooppalaisiin äärioikeistolaisiin puolueisiin, ero on valtava. Perussuomalaiset on sitoutunut hallitusohjelmaan, jossa on selkeitä linjauksia. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä, muun muassa puolustettu Euroopan tasolla oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa, ylipäänsä Euroopan unionin peruspilareita ja Suomen EU-jäsenyyttä.