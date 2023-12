Orpo Lindtmanin Pisa-avauksesta: ”En nyt mitään ryhmiä kuittaa tässä samalla”

Tällä viikolla on kerrottu suomalaisten koululaisten osaamista mittaavista rutkasti heikentyneistä Pisa-tuloksista. Johannes Ijäs Demokraatti

Tulokset ovat SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan pysäyttävää luettavaa koko Suomelle.

Lindtman onkin esittänyt, että hallitus perustaa parlamentaarisen työryhmän etsimään ratkaisut osaamistason vahvistamiseksi ja että kaikki puolueet sitoutuvat toteuttamaan työryhmän esitykset.

– Osaamistason lasku on hallitus-oppositiorajan ylittävä haaste ja Suomen tulevaisuuden kannalta kriittinen kysymys. Mallia voisi ottaa esimerkiksi parlamentaarisesta TKI-työryhmästä, jonka menestyksen kaikki tunnemme, Lindtman on kirjoittanut sosiaalisessa mediassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tänään toimittajille eduskunnassa Lindtmanin avausta.

Orpo toteaa, että on hyvä asia, että Pisa-tulokset otetaan laajasti vakavasti.

– Melkein kaikki puolueet Suomessa ovat olleet vuorollaan hallitusvastuussa sinä parinkymmenen vuoden aikana, kun tulokset ovat heikentyneet. Kaikkienhan meidän täytyy osallistua tähän pohtimiseen. Ensisijaisesti hallituksella on nyt tietenkin tekemisen paikka. Me olemme hallitusohjelmassa jo viime keväänä nähneet, mihin suuntaan tämä kehitys edelleen on. Me teemme kaikkein suurimmat panostukset koulutukseen ja siellä vielä peruskouluun ja siinä samalla sitten kehitetään sisältöjä, jotta tulokset saadaan nousuun. Ollaan valmiita keskustelemaan oppositiopuolueiden kanssa ilman muuta siitä, mikä olisi järkevä etenemistapa.

Onko tämä vihreä valo parlamentaariselle ryhmälle?

– Me olemme valmiita keskustelemaan, mutta en nyt mitään ryhmiä kuittaa tässä samalla.