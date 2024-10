Orpo tuomitsee rauhanturvaajiin kohdistuneen tulituksen – suomalaisia ei ollut tulitetuilla alueilla

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan suomalaisia rauhanturvaajia ei ole ollut tulitetuilla alueilla Etelä-Libanonissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rauhanturvaajiin kohdistunut tulitus on Orpon mukaan erittäin poikkeuksellista ja tuomittavaa.

- Saamieni tietojen mukaan suomalaisia rauhanturvaajia ei ole ollut näillä alueilla, missä tulitusta on ollut. Me seuraamme hyvin tarkasti tilannetta ja selvitämme, mitä siellä on tapahtunut, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Orpo kertoi saaneensa tietoja tapahtuneesta Suomen omien viranomaisreittien kautta. Orpo ei lähtenyt arvioimaan tapahtumien merkitystä Unifil-operaation tulevaisuudelle.

- Mitä Unifil-operaation kanssa tehdään, se päätetään yhdessä YK:n ja Unifil-operaation kanssa. Selvitetään nyt ensin rauhassa, mitä on tapahtunut, Orpo sanoi.

Pääministerin mukaan tilanne on erittäin vakava.

- Kyseessä on kuitenkin kansainväliset YK:n rauhanturvajoukot, Orpo painotti.

RAUHANTURVAOPERAATIO Unifil kertoo, että Israelin armeija on ampunut YK:n rauhanturvaoperaation asemia kolmessa tukikohdassa Etelä-Libanonissa eilen ja tänään.

Unfilin mukaan kaksi rauhanturvaajaa loukkaantui tänä aamuna, kun Israelin tulitus aiheutti tähystystornin kaatumisen Unifilin johtoesikunnassa Naqourassa. Rauhanturvaajat ovat Unifilin mukaan sairaalassa, mutta heidän vammansa eivät ole vakavia.

Toisessa sijainnissa rauhanturvaajia oli suojautunut bunkkeriin, jonka sisäänkäyntiin Israelin sotilaat osuivat ampuessaan, Unifil sanoo.

Uutista täydennetty klo 15.43 Orpon kommentein ja Unifilin tiedoin.