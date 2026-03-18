Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

18.3.2026 14:04 ・ Päivitetty: 18.3.2026 14:04

Orpo: Ukraina alistettu Unkarin sisäpolitiikan välineeksi – ”Lähi-idän sota on Yhdysvaltain ja Israelin sota”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Pääministeri Orpo osallistuu torstaina EU-huippukokoukseen.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi keskiviikkona eduskunnassa medialle tulevan EU-huippukokouksen asialistaa. Sitä dominoivat akuutit asiat, kuten energian hinnat ja saatavuus, muut Iranin sodan vaikutukset, Ukrainan apu ja Unkarin änkyröinti.

Susanna Luikku

Demokraatti

Orpo toisti tiedotustilaisuudessaan, että tilanne Lähi-idässä on uhka sekä globaalille turvallisuudelle että Ukrainalle.

– Ukraina on jäänyt varjoon, vaikka se tarvitsee urheasta taistelustaan edelleen tukea sekä puolustautumiseen että rauhanneuvotteluihin. Tähän liittyvät Venäjä-pakotteet, Ukrainan tuleva apupaketti ja Unkarin rooli molemmissa.

Unkari jarruttaa unionissa sekä 20. sanktiopakettia että Ukrainalle luvattua 90 miljardin tukipakettia, jonka hyväksyminen vaatii yksimielisen päätöksen. Presidentti Viktor Orbán on ilmoittanut estävänsä lainapäätöksen niin kauan, kunnes öljytoimitukset Ukrainan läpi kulkevan Druzhba-putken läpi jatkuvat.

TOIMITUKSET katkesivat, kun Venäjän iskut vaurioittivat putkea tammikuun lopulla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on huomauttanut, että putken korjaajat voivat joutua Venäjän iskujen kohteeksi. Kiista on kiristänyt naapurimaiden suhteet katkeamispisteeseen.

– Tilanne on älytön: Unkari kiristää Ukrainaa korjaamaan putken, vaikka Venäjä rikkoi sen. Ukraina on alistettu Unkarin sisäpolitiikan välineeksi, mutta ratkaisut on löydyttävä ja paketti on vain saatava läpi huhtikuun alkuun mennessä. Aikaa on vielä, Orpo sanoi.

Myös Belgian pääministeri Bart de Wever on vaatinut, että EU normalisoisi suhteensa Venäjään, jotta unionissa ”päästään käsiksi halpaan energiaan”.

– Niin kauan kuin Venäjä jatkaa sotimista ja siviilien tappamista Ukrainassa, mistään normalisoinnista on turha puhua – eikä ole järkeä palata riippuvuuteen venäläisestä fossiilienergiasta. Tästä on Euroopassa laaja yhteisymmärrys, mutta varmasti esiin nousevat eri maiden energiahuolet ja keskustelu tulee olemaan kiivastakin, Orpo kommentoi.

ENERGIAONGELMIIN liittyy myös Lähi-idän sota. Iran on sulkenut Hormuzinsalmen, jonka kautta kulkee valtaosa öljytoimituksista, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Nato-joukkoja avuksi sen avaamiseen.

Liittolaiset ovat torjuneet vaatimuksen todeten, että Nato on puolustusliitto ja sota on Yhdysvaltain ja Israelin aloittama.

Orpon mukaan EU:ssakaan ei valmistella unionin vapaan merenkulun Punaisellamerellä turvaavan Aspides-operaation laajentamista Hormuzinsalmeen.

– Euroopan on syytä olla mukana meriliikenteen turvaamisessa Hormuzinsalmessa, mutta itse Iranin sota on Yhdysvaltain ja Israelin asia. He sen aloittivat.

Aspides-sotilasoperaatio käynnistettiin suojaamaan kaupallista laivaliikennettä huthien hyökkäyksiltä Jemenin rannikolla.

KYSYTTÄESSÄ EU:n yhteisvelasta Orpo vastasi, ettei siitä ole virallista esitystä.

– Asia vilahtelee pöydällä, ja jotkut maat ajavat sitä enemmän kuin toiset. Katson kuitenkin, että tärkeämpää on kehittää Euroopan kilpailukykyä ja poistaa sisämarkkinoiden ongelmia.

Huippukokouksessa keskustellaan myös EU:n kilpailukyvystä ja sisämarkkinoista, puolustuksesta ja turvallisuudesta sekä EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2028-2034.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan Ukrainan tilannetta käsitellään yhdessä presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

 

 

 

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU