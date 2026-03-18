Orpo: Ukraina alistettu Unkarin sisäpolitiikan välineeksi – ”Lähi-idän sota on Yhdysvaltain ja Israelin sota”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi keskiviikkona eduskunnassa medialle tulevan EU-huippukokouksen asialistaa. Sitä dominoivat akuutit asiat, kuten energian hinnat ja saatavuus, muut Iranin sodan vaikutukset, Ukrainan apu ja Unkarin änkyröinti. Susanna Luikku Demokraatti

Orpo toisti tiedotustilaisuudessaan, että tilanne Lähi-idässä on uhka sekä globaalille turvallisuudelle että Ukrainalle.

– Ukraina on jäänyt varjoon, vaikka se tarvitsee urheasta taistelustaan edelleen tukea sekä puolustautumiseen että rauhanneuvotteluihin. Tähän liittyvät Venäjä-pakotteet, Ukrainan tuleva apupaketti ja Unkarin rooli molemmissa.

Unkari jarruttaa unionissa sekä 20. sanktiopakettia että Ukrainalle luvattua 90 miljardin tukipakettia, jonka hyväksyminen vaatii yksimielisen päätöksen. Presidentti Viktor Orbán on ilmoittanut estävänsä lainapäätöksen niin kauan, kunnes öljytoimitukset Ukrainan läpi kulkevan Druzhba-putken läpi jatkuvat.

TOIMITUKSET katkesivat, kun Venäjän iskut vaurioittivat putkea tammikuun lopulla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on huomauttanut, että putken korjaajat voivat joutua Venäjän iskujen kohteeksi. Kiista on kiristänyt naapurimaiden suhteet katkeamispisteeseen.

– Tilanne on älytön: Unkari kiristää Ukrainaa korjaamaan putken, vaikka Venäjä rikkoi sen. Ukraina on alistettu Unkarin sisäpolitiikan välineeksi, mutta ratkaisut on löydyttävä ja paketti on vain saatava läpi huhtikuun alkuun mennessä. Aikaa on vielä, Orpo sanoi.

Myös Belgian pääministeri Bart de Wever on vaatinut, että EU normalisoisi suhteensa Venäjään, jotta unionissa ”päästään käsiksi halpaan energiaan”.

– Niin kauan kuin Venäjä jatkaa sotimista ja siviilien tappamista Ukrainassa, mistään normalisoinnista on turha puhua – eikä ole järkeä palata riippuvuuteen venäläisestä fossiilienergiasta. Tästä on Euroopassa laaja yhteisymmärrys, mutta varmasti esiin nousevat eri maiden energiahuolet ja keskustelu tulee olemaan kiivastakin, Orpo kommentoi.

ENERGIAONGELMIIN liittyy myös Lähi-idän sota. Iran on sulkenut Hormuzinsalmen, jonka kautta kulkee valtaosa öljytoimituksista, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Nato-joukkoja avuksi sen avaamiseen.

Liittolaiset ovat torjuneet vaatimuksen todeten, että Nato on puolustusliitto ja sota on Yhdysvaltain ja Israelin aloittama.

Orpon mukaan EU:ssakaan ei valmistella unionin vapaan merenkulun Punaisellamerellä turvaavan Aspides-operaation laajentamista Hormuzinsalmeen.

– Euroopan on syytä olla mukana meriliikenteen turvaamisessa Hormuzinsalmessa, mutta itse Iranin sota on Yhdysvaltain ja Israelin asia. He sen aloittivat.

Aspides-sotilasoperaatio käynnistettiin suojaamaan kaupallista laivaliikennettä huthien hyökkäyksiltä Jemenin rannikolla.

KYSYTTÄESSÄ EU:n yhteisvelasta Orpo vastasi, ettei siitä ole virallista esitystä.

– Asia vilahtelee pöydällä, ja jotkut maat ajavat sitä enemmän kuin toiset. Katson kuitenkin, että tärkeämpää on kehittää Euroopan kilpailukykyä ja poistaa sisämarkkinoiden ongelmia.

Huippukokouksessa keskustellaan myös EU:n kilpailukyvystä ja sisämarkkinoista, puolustuksesta ja turvallisuudesta sekä EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2028-2034.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan Ukrainan tilannetta käsitellään yhdessä presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.