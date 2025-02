Paavo Lipponen ehdotti ”puolustus-Emua” – näin kommentoi komissaari Virkkunen

EU:n komission varapuheenjohtajan, komissaari Henna Virkkusen (kok.) mukaan Euroopan turvallisuustilanne on huonoin sitten toisen maailmansodan. Simo Alastalo Demokraatti

Euroopan on Virkkusen mukaan varauduttava hyvin monenlaisiin uhkiin.

– Tällä hetkellä ykkösasia Euroopan unionin näkökulmasta on lisätä hyvin voimakkaasti meidän tukea Ukrainalle, koska Ukrainan suvereniteetti, itsenäisyys ja oikeus omiin alueisiinsa on meidän ykkösprioriteetti. Se on meidän turvallisuuden kannalta aivan keskeinen kysymys, Virkkunen sanoi Helsingissä Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa.

TOINEN iso tavoite on Virkkusen mukaan nostaa EU:n investointeja omiin puolustusmenoihinsa.

EU:n päätöksentekoa hidastaa ja paikoin halvaannuttaa jäsenmaiden yksimielisyyden vaatimus. Muun muassa Unkari on heittäytynyt ajoittain poikkiteloin Ukrainan tukemisesta päätettäessä. Myös Slovakiasta on kuultu vahvasti EU:n Ukraina-linjasta poikkeavia näkemyksiä.

YLIMÄÄRÄISTÄ Eurooppa-neuvostoa ei ole saatu pääministeri Petteri Orpon (kok.) toiveista huolimatta koolle pohtimaan muun muassa Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerien tapaamisen tai Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viimeaikaisten Ukraina-lausuntojen merkitystä.

Viime maanantaina Pariisissa kokoontui Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kutsumana Weimar plus -ryhmä, jossa Pohjoismaita ja Baltiaa edusti Tanskan pääministeri Mette Frederiksen.

Torstaina Orpo ja tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuivat etänä toiseen Macronin koolle kutsumaan epäviralliseen Ukraina-kokoukseen.

Entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.) ehdotti kolumnissaan Demokraatissa, että Euroopan unioniin muodostettaisiin jatkuvien epävirallisten ad hoc -kokousten sijaan ”halukkaiden ja kykenevien” maiden liittouma, eräänlainen talous- ja rahaliitto Emun kaltainen ”puolustus-Emu”.

– Suomen, jakolinjan maan, on vahvoine puolustusvoimineen voitava istua siinä pöydässä, jossa tehdään meitä koskevia päätöksiä. Tanska ei riitä Suomen edustajaksi, Lipponen kirjoitti.

KOMISSAARI Virkkunen toteaa Lipposen avauksesta kysyttäessä, että samanmielisten maiden yhteistyö, coalition of the willing, on jo esillä EU:n puolustuksen vahvistamiseksi.

– Kyllähän tässä on tällä hetkellä näkyvissä sen tyyppistä kehitystä. Ne maat, jotka haluavat olla tässä kaikkein voimakkaimmin mukana ovat ottaneet vetovastuuta ja koonneet omia keskustelujaan tästä ja tekevät yhteisiä aloitteita, Virkkunen sanoo.

– Hyvin arvokasta on se, että myös Iso-Britannia, Kanada ja Turkki ovat olleet näissä keskusteluissa tiiviisti.

ISOISSA talouskysymyksissä, kuten EU:n budjetista päätettäessä, yhteinen näkemys on edelleen välttämätön.

– Tietenkin se tuo meille aina paljon voimaa, jos koko Euroopan unioni on tässä takana. Erityisesti silloin, kun puhutaan EU:n rahoituskehyksestä ja budjetista on tarpeen, että sillä on mahdollisimman iso kannatus ja mieluiten se yksimielisyys. Monia asioita voidaan edistää myös jäsenmaiden keskinäisillä sopimuksilla.