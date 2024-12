PAM: Lapin matkailun kausityössä on ongelmia – ammattiliitto vastaa uudella jäsenyysmallilla

Palvelualojen ammattiliitto PAM on huolissaan Lapin matkailualan kausityöntekijöiden työoloista.

PAMin mukaan vuosittain paljastuvat epäkohdat eivät edistä turvallista työelämää ja usein huonosta kohtelusta joutuu kärsimään jo muutenkin haavoittuvassa työmarkkina-asemassa oleva.

Matkailun sesonkityö houkuttelee Suomeen vuosittain tuhansia työntekijöitä ulkomailta, mutta työehtojen noudattamisessa ja työntekijöiden oikeuksien toteutumisessa ilmenee PAMin kokemuksen mukaan vakavia puutteita.

− Samat ongelmat toistuvat meille tulevissa yhteydenotoissa vuosittain: alipalkkaus, piittaamattomuus työaikalakeja kohtaan ja alati vaihtuvat työvuorot, luettelee PAMin Pohjois-Suomen aluepäällikkö Henna-Kaisa Turpeinen.

− On hyviä ja reilusti toimivia työnantajia ja sitten on niitä, jotka häikäilemättömästi käyttävät hyväkseen haavoittuvassa asemassa olevia, usein ulkomailta tulleita työntekijöitä. Monella heistä ei ole tietoa Suomen työmarkkinoiden pelisäännöistä eikä siitä mikä on oikein tai väärin, Turpeinen sanoo PAMin tiedotteessa.