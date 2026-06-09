Pari- ja lähisuhdeväkivallassa synkkä ennätys

Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024.

Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta.

Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen.

- Ulkomaalaistaustaisten osuus perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista oli selvästi suurempi kuin heidän osuutensa Suomen väestöstä. Tämä näkyy sekä aikuisten että aivan erityisesti alaikäisten uhrien kohdalla, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kimmo Haapakangas sanoo tiedotteessa.

Viime vuonna alaikäisistä uhreista yli neljännes oli ulkomaalaistaustaisia. Osuus oli Tilastokeskuksen mukaan yli kymmenen prosenttiyksikköä suurempi kuin ulkomaalaistaustaisten osuus kaikista alaikäisistä.

Pojat tyttöjä useammin uhreina

SUURIN osa täysi-ikäisistä uhreista viime vuonna oli naisia. Alaikäisissä pojat olivat perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreina hieman tyttöjä enemmän. Valtaosa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksista on pahoinpitelyjä.

- Poikien osuus uhreista on tyypillisesti suurin kaikkein nuorimpien lasten joukossa. Tyttöjen osuus alkaa puolestaan kasvaa, kun lähestytään täysi-ikäisyyttä, Haapakangas kertoo.

Suurimmassa osassa alaikäisiä koskevista tapauksista väkivallan tekijä oli uhrin vanhempi. Aikuisten kohdalla yleisin tekijä on nykyinen avo- tai aviopuoliso.

Pari- ja lähisuhdeväkivallasta epäilty on useimmiten mies. Viime vuonna miesten osuus epäillyistä oli 75 prosenttia.

- Täysi-ikäisiin kohdistuneissa rikoksissa miesepäiltyjen osuus oli vielä tätäkin suurempi. Naisten tekemissä rikoksissa uhri oli tyypillisimmin alle 13-vuotias, Haapakangas sanoo.

Vaikka naisten osuus alle 13-vuotiaisiin kohdistuneissa lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli keskimääräistä suurempi, oli se silti Haapakankaan mukaan miltei puolet pienempi kuin miesten osuus.

MIESTEN osuus täysi-ikäisistä pari- ja lähisuhdeväkivallan uhreista on kasvanut 2010-luvun alkuun verrattuna jopa noin kuusi prosenttiyksikköä. Viime vuonna miesuhrien osuus oli reilu neljännes ja kasvoi vajaan prosenttiyksikön vuoteen 2024 verrattuna.

Epäilty täysi-ikäisiin miehiin kohdistuneissa rikoksissa on useimmiten nainen. Vuosien 2009 ja 2025 välillä naisten osuus tekijöistä on vaihdellut 62 ja 70 prosentin välillä. Noin 30-38 prosentissa tapauksista tekijänä on ollut toinen mies.

Nainen kohdistaa vain harvoin pari- ja lähisuhdeväkivaltaa toiseen täysi-ikäiseen naiseen.

Tilastokeskuksen mukaan naisepäiltyjen osuus aikuisiin naisiin kohdistuneissa pari- ja lähisuhdeväkivaltatapauksissa on ollut vuosien 2009 ja 2025 välillä 2-5 prosenttia. Miesten osuus epäillyistä on ollut keskimäärin 97 prosenttia.