Pelastustyöt taifuuni Gonin jäljiltä vievät vielä aikaa – suurlähetystön mukaan suomalaisilta ei ole tullut yhteydenottoja

Filippiineillä taifuuni Gonissa on kuollut jo 16 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP. Suomen suurlähetystöstä Manilasta kerrotaan STT:lle, että taifuuni on aiheuttanut paikoittain runsaita tulvia ja maanvyörymiä. Myös sähkönjakelu on monin paikoin edelleen poikki.