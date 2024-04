“Pelkät sakset ja hampaiden kiristely eivät riitä työkaluiksi” – ammattiliitolta tiukat terveiset kehysriiheen

Akavan Erityisalat odottaa hallituksen kehysriiheltä päätöksiä, jotka voidaan vaikeudestaan huolimatta kokea laajasti oikeudenmukaisiksi ja perustelluiksi. Demokraatti Demokraatti

– Suomi tarvitsee nyt säästöjen lisäksi uskoa tulevaisuuteen, liitto toteaa tiedotteessa.

Akavan Erityisalat vaatii vastakkainasettelun sijaan reiluksi koettuja kompromisseja.

– Pelkät sakset ja hampaiden kiristely eivät riitä työkaluiksi, jos tavoitteena on kukoistavien innovaatioiden ja yhdenvertaisen hyvinvoinnin Suomi, puheenjohtaja Pasi Hario painottaa.

Ammattiliitto muistuttaa maan hallitusta sen omista ohjelmakirjauksista. ”Suomi on vuonna 2031 maailman mielenkiintoisin maa investoida ja luoda uutta.” ”Toivo tulevasta rakentuu tekojen kautta. Yhteistyöllä Suomi selviää kaikista haasteista”, hallitusohjelmassa linjataan.

– Nämä vajaan vuoden takaiset kirjaukset ovat niin kauan utopiaa, kun Suomi jumittaa vastakkainasettelun, leikkausten ja näköalattomuuden suossa, Hario kritisoi.

SUOMEN menestyksen kannalta on liiton mielestä lyhytnäköistä kohdistaa sosiaaliturvan leikkaukset niin, että merkittävä osa suomalaisista kokee ne epäoikeudenmukaisiksi. Talkoot ovat kyllä käynnissä, mutta niihin on osallistettu vain osa kansasta, Akavan Erityisalat kritisoi.

– Onko Suomi luopumassa hyvinvointivaltiosta, joka on pohja yhteiskuntarauhalle ja vakaalle sekä innovatiiviselle talouskehitykselle, Hario kysyy.

Hallituksen ihmiskäsitys näyttää hänen mukaansa perustuvan epäluottamukseen: ihminen katsotaan lähtökohtaisesti laiskaksi, joka tarvitsee keppiä toimiakseen. Tältä pohjalta innovaatiot ja luovuus eivät nouse kukoistukseensa.

– Toivomme, että kehysriihessä hallitus tasapainottaa tähänastisia päätöksiään, jotta maamme nousee henkisestä lamaantumisen tilastaan. Nyt tarvitaan kipinää ja oikeudenmukaisuuden kokemuksia. On haettava laajasti reiluiksi koettuja kompromisseja sekä noustava kepittämisen ja ”oikeassa olemisen” yläpuolelle.

AKAVAN Erityisalat kiittää palkansaajakeskusjärjestö SAK:ta lakot keskeyttävästä päätöksestä. Liiton mielestä maan hallituksen on nyt aika tulla vastaan ja osoittaa johtajuutta.

– Kuukaudesta toiseen maan hallitus on sivuuttanut työntekijän näkökulman täysin. Hallitus on näyttänyt tekevän lähinnä ideologisista syistä politiikkaa, joka heikentää työelämää historiallisella tavalla. Työmarkkinauudistuksia on perusteltu työllisyysvaikutuksilla, mutta niitä ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan tai niitä ei tutkitusti ole.