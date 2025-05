Perussuomalaisten mukaan vaalitappio ja gallupromahdus on viestintäongelma – ”Emme saa sanomaamme perille kannattajille”

Perussuomalaisten johtajiston mukaan neljän prosentin kannatusromahdus viimeisimmässä gallupissa kertoo ennen kaikkea siitä, että ”viesti ei ole tavoittanut kannattajia oikein”. Susanna Luikku Demokraatti

Perussuomalaisten kannatus laski Yleisradion tuoreessa kannatusmittauksessa neljä prosenttiyksikköä 11,4 prosenttiin, mikä nosti keskustan perussuomalaisten ohi kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi. Kahden vuoden takaisissa eduskuntavaaleissa puolueen kannatus oli 20,1 prosenttia.

Oikeusministeri ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Leena Meri kuittasi eduskunnassa medialle, että ”luvut ovat mitkä ovat”.

Tähän asti perussuomalaisten johdon, etenkin puheenjohtaja Riikka Purran, viesti on ollut, ettei mitään puolueen toiminnassa tarvitse muuttaa, virheitä ei ole tehty ja samalla linjalla jatketaan.

Onko tilannekuva ja linja edelleen sama?

– Hallitusohjelma ja talouden kuntoon laittaminen, velkasuhteen taittaminen, veronkevennykset ja muut siihen kuuluvat asiat ovat se linja, jonka mukaan mennään.

Meri kiistää, että ps-ryhmässä olisi yksimielisyyden ja vaikeista asioista sekä erimielisyyksistä vaikenemisen vaade. Epävirallisissa keskusteluissa on puhuttu jopa pelon ilmapiiristä ja siitä, että vain puheenjohtaja Purran mielen mukaiset näkemykset sallitaan.

– Niin kauan, kuin olemme olleet tämä uusi puolue, kaikesta on saanut ja saa puhua. Kun te (toimittajat) niin mielellänne siteeraatte ja haastattelette entistä ja sittemmin Sinisten puheenjohtajaa (Timo Soini) ja hänen kaikenlaisia viisauksiaan, niin voin siinä eduskuntaryhmässä olleena sanoa, että silloin eri mieltä oleminen oli paljon vaikeampaa, Meri kommentoi Demokraatille.

SEKÄ Meri, ryhmänjohtaja Jani Mäkelä että Riikka Purra toistelivat, kuinka viesti puolueen politiikasta ja toimista ei mene kunnolla perille.

– Pitää pohtia, mikä meidän sanomassa on sellaista, että emme saa kannattajia liikkeelle tai muuten viestiä selkeästi perille. Esimerkiksi valtiontalous on niin iso möhkäle, että ihmiset eivät hahmota sitä. Ihmisten on helppo ajatella, että juuri minuun kohdistuva leikkaus on kokonaisuudessa pieni ja se voitaisiin perua – mutta sitten ei lopulta saataisiin leikattua mistään, Meri sanoi.

Kysyttäessä hän arvioi, että juuri nyt eniten palautetta ja kyselyjä tulee ay-maksujen verovähennysoikeuden poistosta ja kiinteistöverosta.

Jani Mäkelän mukaan huono alue- ja kuntavaalitulos heijastuu galluptulokseen, mutta siitä ei kannata lähteä tekemään johtopäätöksiä esimerkiksi hallitusyhteistyön suhteen.

– Aina, kun leikataan, tulee palautetta. Mutta kyllä meidän politiikasta ja saavutuksista viestiminen ulospäin on asia, jota täytyy tehostaa ja parantaa. Viesti ei mene perille, ja silloin vika on viestijässä. Siinä pitää katsoa peiliin.

MYÖS Riikka Purra laittoi gallupromahduksen vaalituloksen ja viestintäongelmien eikä harjoitetun politiikan piikkiin.

– Lisäksi vaikea talous- ja työttömyystilanne sekä monet muut ulkoapäin vaikuttavat tekijät on onnistuneesti esitetty hallituksen aiheuttamiksi.

Hän ei halunnut ottaa kantaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) kommentteihin siitä, että jättieläkkeiden veroale mahdollisesti peruttaisiin.

Perussuomalaisilla on puoluekokous kesäkuussa. Puheenjohtaja ei myöntänyt olevansa huolissaan omasta asemastaan, mutta sanoi, että kokouksessa voidaan tehdä ”tarkistuksia linjaan”.

– Meillä on erittäin vahva jäsendemokratia, ja kuka tahansa voi asettua ehdokkaaksi sekä esittää muutoksia poliittiseen linjaan.