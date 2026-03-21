Piia Elo: Haen jatkokautta SDP:n puoluevaltuuston johdossa

Turun pormestari Piia Elo kertoo pyrkivänsä SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi myös seuraavalle kaudelle. Pesti on seuraavan kerran katkolla toukokuussa Tampereen puoluekokouksessa. Demokraatti Demokraatti

Piia Elo (s. 1978) on ollut puoluevaltuuston johdossa demarien vuoden 2023 puoluekokouksesta alkaen.

– Haluan olla vahvasti tukemassa puoluetta työssä kohti seuraavia eduskuntavaaleja, jotka ovat monella tapaa ratkaisevat Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden kannalta. Jotta me voitamme tulevat vaalit, on koko kenttäväkemme innostus ja osaaminen valjastettava vaalityöhön, Elo kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

VALTUUSTO on puoluekokousten välillä SDP:n korkein päättävä elin. Se tekee yhdessä puoluehallituksen kanssa käytännön linjanvetoja niin politiikasta kuin puolueen toiminnasta ja hallinnostakin.

Myös Elon kotipesä, SDP:n Varsinais-Suomen piiri sanoo pitävänsä pormestarin kisaanlähtöpäätöstä tervetulleena. Virallisesti piiri vahvistaa puoluekokoukseen tarvittavat ehdokasasettelunsa lähiviikkojen aikana.

SDP:n puoluekokous alkaa Tampereella lauantaina 23. toukokuuta.