Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Uutiset

21.3.2026 09:25 ・ Päivitetty: 21.3.2026 09:25

Piia Elo: Haen jatkokautta SDP:n puoluevaltuuston johdossa

Jukka-Pekka Flander / SDP

Turun pormestari Piia Elo kertoo pyrkivänsä SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi myös seuraavalle kaudelle. Pesti on seuraavan kerran katkolla toukokuussa Tampereen puoluekokouksessa.

Piia Elo (s. 1978) on ollut puoluevaltuuston johdossa demarien vuoden 2023 puoluekokouksesta alkaen.

– Haluan olla vahvasti tukemassa puoluetta työssä kohti seuraavia eduskuntavaaleja, jotka ovat monella tapaa ratkaisevat Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden kannalta. Jotta me voitamme tulevat vaalit, on koko kenttäväkemme innostus ja osaaminen valjastettava vaalityöhön, Elo kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

VALTUUSTO on puoluekokousten välillä SDP:n korkein päättävä elin. Se tekee yhdessä puoluehallituksen kanssa käytännön linjanvetoja niin politiikasta kuin puolueen toiminnasta ja hallinnostakin.

Myös Elon kotipesä, SDP:n Varsinais-Suomen piiri sanoo pitävänsä pormestarin kisaanlähtöpäätöstä tervetulleena. Virallisesti piiri vahvistaa puoluekokoukseen tarvittavat ehdokasasettelunsa lähiviikkojen aikana.

SDP:n puoluekokous alkaa Tampereella lauantaina 23. toukokuuta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU