Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un valvoi ”hirviöohjuksen” laukaisua tyttärensä kanssa

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un valvoi maansa tuoreinta mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisua tyttärensä kanssa, kertoo Pohjois-Korean valtionmedia KCNA. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

KCNA:n mukaan Kim oli paikalla yhdessä tyttärensä ja vaimonsa kanssa. Valtionmedia julkaisi myös kuvia Kimistä kävelemässä ohjuksen edessä muhkeaan takkiin ja punaisiin kenkiin sonnustautuneen pienen tytön kanssa.

On äärimmäisen harvinaista, että valtionmedia puhuu Kimin lapsista. Uutinen on asiantuntijoiden mukaan ensimmäinen virallinen vahvistus sille, että Kimillä on tytär.

KCNA:n mukaan perjantaina tehty ”uudentyyppisen mannertenvälisen ballistisen ohjuksen” laukaisu oli onnistunut. Valtionmedia kertoi laukaistun ohjuksen olleen Hwasong-17-mallinen, josta analyytikot ovat puhuneet myös ”hirviöohjuksena”.

KCNA:n mukaan perjantainen ohjus kävi enimmillään hieman päälle 6 000 kilometrin korkeudessa ja lensi lähes tuhannen kilometrin matkan. Valtionmedian tiedot vastasivat Etelä-Korean ja Japanin perjantaina esittämiä arvioita.

JAPANI ja Yhdysvallat järjestivät perjantaina yhteiset ilmasotaharjoitukset Japaninmerellä sen jälkeen, kun Pohjois-Korea oli aikaisemmin perjantaina laukaissut ohjuksensa. Ohjus päätyi mereen Japanin talousvyöhykkeelle.

Pohjois-Korean Kim kritisoi KCNA:n mukaan Yhdysvaltain liittolaisineen järjestämiä sotaharjoituksia ja sanoi maansa vastaavan ydinaseuhkaan omilla ydinaseillaan. Hän kutsui harjoituksia ”hysteerisiksi hyökkäyssotaharjoituksiksi”.

KCNA:n mukaan maan viimeisin ohjuslaukaisu osoittaa, että Pohjois-Korean ydinasejoukot ovat varmistaneet kykynsä torjua ydinaseuhkan.

Syyskuussa Pohjois-Korea päivitti ydinaselakejaan mahdollistaakseen ehkäisevät iskut. Kim julisti tuolloin Pohjois-Korean olevan ”peruuttamattomasti” ydinasevalta. Käytännössä johtaja tyrmäsi mahdollisuuden maan ydinasearsenaaliin liittyvistä neuvotteluista.

Sittemmin Yhdysvallat on lisännyt turvallisuusyhteistyötä alueella ja järjestänyt muun muassa Etelä-Korean kanssa kaksikon tähän mennessä suurimman yhteisen ilmasotaharjoituksen.

POHJOIS-KOREA väitti aiemmin laukaisseensa tähän mennessä voimakkaimman ohjuksensa Hwasong-17:n maaliskuun 24. päivänä. Maa julkaisi tapahtumasta mainosvideon sekä kuvia.

Etelä-Korea kuitenkin epäili väitteen todenperäisyyttä ja arveli, että Hwasong-17 olisi räjähtänyt Pohjois-Korean pääkaupungin Pjongjangin yllä 17. maaliskuuta. Pohjois-Korean uskottiin lavastaneen ”onnistunut ohjuslaukaisunsa” käyttäen pienempää, vanhempaa ohjusta.

Tällä kertaa analyytikot arvioivat Pohjois-Korean todella onnistuneen laukaisussa.

- Tämä laukaisu on merkittävä, koska sen uskotaan olevan Hwasong-17 ICBM:n ensimmäinen onnistunut täysi testilento, sanoi ajatushautomo International Institute for Strategic Studiesin tutkija Joseph Dempsey uutistoimisto AFP:lle käyttäen mannertenvälisen ballistisen ohjuksen englanninkielistä kirjainlyhennettä.

Pohjois-Korea on laukaissut tänä vuonna lukuisia ballistisia ohjuksia, enemmän kuin tiettävästi yhtenäkään aiempana vuonna.