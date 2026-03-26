Politiikan pitää luoda myös toivoa, ei vain luetella ongelmia

“Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.” Jasmin Granholm Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.), Vaasa

Presidentti Mauno Koivisto (1923-2017) sanoi tämän aikana, joka ei sekään ollut yksinkertainen. Olen palannut tähän ajatukseen viime aikoina usein. Mitä se tarkoittaa tänään?

Elämme aikaa, jossa uutiset täyttyvät sodista, epävarmuudesta ja ristiriidoista. Taloudellinen huoli koskettaa yhä useampaa, ja monen arki on aidosti vaikeaa. On ihmisiä, joilla rahat eivät riitä ruokaan tai lääkkeisiin. On perheitä, jotka elävät jatkuvassa epävarmuudessa.

Tässä ajassa toivo ei ole itsestäänselvyys. Ymmärrän hyvin, että usko parempaan tulevaisuuteen ei synny kaikille samasta paikasta.

On eri asia puhua toivosta silloin, kun oma elämä on tasapainossa, kuin silloin, kun arki on jatkuvaa selviytymistä. Silti uskon, että toivo on jotain, jota kipeästi tarvitsemme tässä ajassa.

MAAILMASSA tapahtuu nyt niin paljon pahaa, että olisi helppoa joko ummistaa silmät tai ajautua mukaan jatkuvaan negatiivisuuden kierteeseen. Siihen, jossa mikään ei riitä ja mikään ei tunnu menevän parempaan suuntaan.

Uskon kuitenkin, että jos luovumme toivosta, luovumme samalla myös halusta muuttaa asioita.

”Näemmekö toisissamme hyvää vai oletammeko pahinta”

Koiviston elämänohje ei ole naiivi. Se ei tarkoita, että kaikki kääntyisi hyväksi itsestään. Se tarkoittaa valintaa: valintaa uskoa siihen, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa ja että sitä kannattaa yrittää.

Tämä koskee meitä kaikkia arjessa. Sitä, miten puhumme toisillemme ja miten kohtaamme toisen ihmisen. Näemmekö toisissamme hyvää vai oletammeko pahinta?

POLITIIKAN tehtävä ei voi olla pelkkä ongelmien luetteleminen. Ei pelkkä säästöjen ja leikkausten perusteleminen. Ei pelkkä pelon tai vastakkainasettelun vahvistaminen.

Politiikan tehtävä on myös rakentaa suuntaa; luoda uskoa siihen, että yhteiskunta voi olla reilu, turvallinen ja inhimillinen. Meidän poliitikkojen tehtävä on ennen kaikkea näyttää teoilla, että näin myös tehdään!

”Vähemmän pelottelua ja enemmän suuntaa, vähemmän kyynisyyttä ja enemmän rakentamista”

Tarvitsemme enemmän puhetta siitä, mikä toimii, missä olemme onnistuneet ja mihin suuntaan olemme menossa. Minä ainakin toivon näkeväni valoisampaa viestintää ja parempaa vaikuttamista.

Vähemmän pelottelua ja enemmän suuntaa, vähemmän kyynisyyttä ja enemmän rakentamista. Siihen sitoudun ainakin itse.

Vaikka emme varmuudella tiedä, kuinka käy, me voimme silti päättää, mihin suuntaan kuljemme. Minä valitsen uskoa siihen, että kaikki voi vielä käydä hyvin.

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.) Vaasasta.