”Puheenjohtajavaali jää tällä kertaa muille” – Kemppi hakee jatkoa keskustan varapuheenjohtajana

Kansanedustaja Hilkka Kemppi hakee jatkokautta keskustan varapuheenjohtajana kesäkuun puoluekokouksessa Jyväskylässä. Hän on aiemmin kertonut pohtivansa keskustan puheenjohtajaehdokkuutta. Demokraatti Demokraatti

– Olen punnintani tehnyt ja puheenjohtajavaali jää tällä kertaa muille, Kemppi sanoo tiedotteessa.

– Harkintaani on vaikuttanut myös onnellinen perhetilanteemme, sillä odotamme toista lastamme syntyväksi heinäkuussa, hän kertoo.

Keskustan Päijät-Hämeen piiri esittää Kemppiä puolueen varapuheenjohtajaksi. Kemppi on toisen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä. Puolueen varapuheenjohtajana hän on toiminut viime syksystä asti. Aiemmin hän on toiminut Keskustanuorten sekä Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajana. Puoluejohdossa hän on tiedotteensa mukaan vastannut vaalien ja yleispolitiikan lisäksi myös järjestön kehittämisestä, kuten puolueen koulutustoiminnan kehittämisestä, kuntavaalien pohjatöistä ja puolueen sote-linjan kirkastamisesta.

– Keskustasta tulee tehdä perheiden ykköspuolue, joka tarjoaa ratkaisuja Suomen väestökriisiin. Syntyvyys, maahanmuutto ja inhimillinen ikääntyminen ovat puolueelle ydinkysymyksiä, joista meidät tulisi tunnistaa, hän sanoo.

– Myös puolueen omaa perheystävällisyyttä pitää kehittää, jotta kaikki kokevat olevansa tervetulleita. Puolueen toiminnan tulee avautua erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille nykyistä paremmin. Uskon, että pienillä muutoksilla voisimme olla ensimmäinen aidosti perheystävällinen puolue.

Hän näkee kunta- ja hyvinvointialuevaalit tulevan kauden suurimpana mahdollisuutena keskustalle. Vaalien myötä avautuu tilaa keskustelulle paikallisuuden ja lähipalveluiden arvostamisesta, hän katsoo.

Kempin mukaa puoluetta tulee uudistaa. Varapuheenjohtajakampanjassaan hän aikoo julkaista päivitetyn version visiostaan keskustan ja Suomen nostamiseksi.