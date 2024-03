Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: ”Odotan, milloin pääministeri Orpo puuttuu hallituspuolueiden edustajien epäasialliseen kieleen”

Neljän SDP:n piirijärjestön – Satakunnan, Varsinais-Suomen, Hämeen ja Pirkanmaan – seminaariristeilyllä viime viikonloppuna oli koolla runsaat sata osallistujaa. Poliittisessa katsauksessaan puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi oli huolissaan nykyisestä työmarkkinatilanteesta. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Näkkäläjärvi painotti, että tulevissa EU-vaaleissa ja niitä seuraavissa alue – ja kuntavaaleissa demarien on tehtävä kovaa työtä, että saamme vaalivoiton.

Kevään edetessä työmarkkinatilanne tulee varmuudella nousemaan uudestaan ja uudestaan keskusteluun.

– Työministeri Arto Satonen (kok.) on perustellut toimia pohjoismaisella suunnalla. Siinä on sellainen ongelma, että pohjoismaista pitäisi ottaa myös niitä elementtejä, jotka ovat myös työntekijöille edullisia, ei vain niitä elementtejä, jotka ovat edullisia vain työnantajille. Koko hallituksen ohjelmahan on tullut työnantajan kynästä. Ei voi olla niin, että maan hallitus perustaa ohjelmansa vain yhden osapuolen tavoitteisiin, Mikkel Näkkäläjärvi kertoi.

HALLITUKSEN politiikka perustuu vain leikkauksiin. SDP ymmärtää, että talous on saatava kuntoon, mutta se on tehtävä oikeudenmukaisella tavalla. Lisäksi Näkkäläjärvi painotti, että on otettava vakavasti mahdollisuus, että taloustilanne vie meidät Euroopan unionin komission ohjaukseen.

– Suomessa tehdään politiikkaa, joka jakaa kansaa. On paljon asioita, jotka ihmisten mielestä on epäoikeudenmukaista. Pelkään, että tulemme menemään tilanteeseen, joka nykyisestä vielä vaikeutuu.

Edistääkö epäasiallinen kielenkäyttö kansakunnan yhtenäisyyttä?

Päättäjien käyttämä epäasiallinen kielenkäyttö jatkuu yhä. Vaikutusvaltaiset henkilöt, joiden pitäisi olla esikuvia, kannustavat muitakin henkilöitä viesteillään loukkaavaan viestintään. On perusteltua kysyä, edistääkö epäasiallinen kielenkäyttö kansakunnan yhtenäisyyttä? Anteeksipyynnöllä viestipalvelussa vasta kohun nousun jälkeen ei ole suurta merkitystä. Vahinko kun on jo tapahtunut.

Myös puoluesihteeri Näkkäläjärvi on huolissaan politiikan kielestä.

– Ministeriaitiosta kutsutaan ay-väkeä mafiaksi. Kansanedustaja Atte Kaleva (kok.) vertasi presidentti Tarja Halosta koiraan. On hurjaa, että olemme menneet tällaiseen keskustelutapaan. Odotan, missä vaiheessa pääministeri Orpo reagoi ja puuttuu hallituspuolueiden edustajien kielen käyttöön. Politiikassa helposti kovat sanat johtavat koviin tekoihin.

EUROOPASSA on äärioikeisto on noussut. Kesäkuun EU -vaaleissa valta parlamentissa uhkaa vaihtua.

– On otettava todesta, että perinteinen EU -akseli, jolla Euroopan Unionia on kehitetty, voi muuttua. Mitään ei kuitenkaan ole menetetty. Euroopassa sosialidemokraateilla on vahva kannatus. Tulevissa EU -vaaleissa ja niitä seuraavissa alue – ja kuntavaaleissa demarien on tehtävä kovaa työtä, että saamme vaalivoiton. Toivoa siis on, Näkkäläjärvi rohkaisi osallistujia.