”Puoluetukeahan se on” – Tutkimus: Sote-uudistus satoi piirijärjestöjen laariin

Tutkija Tomi Venhon mukaan sote-uudistus loi Suomeen uuden erityisesti puolueiden piirijärjestöjä hyödyttävän julkisen tukilähteen. Venho selvitti valtuustoryhmien ja puolueiden rahoitusta hyvinvointialueilla Kunnallisalan kehittämissäätiön tilauksesta. Simo Alastalo Demokraatti

Vuoden 2023 alussa aloittaneet hyvinvointialueet toivat puolueiden julkiseen tukeen neljännen portaan varsinaisen valtion budjettiin sisältyvän puoluetuen, puolueiden järjestötuen ja kunnallisen puoluerahoituksen rinnalle.

Ennen hyvinvointialueiden perustamista piirijärjestöjen osuus julkisesta puoluetuesta on vaihdellut 25-50 prosentin välillä. Venhon mukaan tilanne on nyt olennaisesti muuttunut.

– Piirijärjestöt ovat aikaisemmin olleet vähemmällä julkisella tuella kuin muut keskeiset puolueorganisaation elementit. Nyt sekin on nostettu samalle tasolle eli 70-90% vuosituloista tulee julkisista varoista tavalla tai toisella, Venho toteaa Demokraatille.

Hyvinvointialueiden rahoitusmalli lainattiin Venhon mukaan pitkälti kunnilta.

PUOLUEIDEN piirijärjestöjen hyvinvointialueilta saamat rahat koostuvat pääosin puolueiden valtuutetuilta keräämien puolueverojen tuotoista ja valtuustoryhmätuista eli niin sanotuista ryhmärahoista.

Tukisummat ovat liikkuneet noin 7 miljoonan euron vuositasolla, kun mukaan lasketaan kaikkien puolueiden piirijärjestöt. Ryhmärahojen osuus on summasta Venhon mukaan noin 4,5 miljoonaa ja puolueverojen osuus noin 2,2 miljoonaa.

– Tämä on voinut tuoda piirijärjestöille uutta statusta ja painoarvoa, koska sote on valtavan kokoinen systeemi ja monella tavalla piirijärjestöjen hallinnassa, Venho sanoo.

Hyvinvointialueiden puolueille jakamat varat eivät ole virallista, laissa puoluetueksi määriteltyä rahaa.

– Puoluetukeahan se on ja siihen se on tarkoitettu, Venho kuitenkin toteaa.

HYVINVOINTIALUEIDEN varoilla on Venhon mukaan rahoitettu myös puolueiden vaalikampanjoita. Laki ei tätä suoranaisesti kiellä, mutta tulkinnoissa on paikallisia eroja.

– Kun seurasin vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalimainontaa, tämä näkyi Uudenmaan ja Pirkanmaan hyvinvointialueilla laajalti. Muualta on yksittäisiä havaintoja.

Virallinen puoluetuki vaaditaan esitettäväksi julkisissa asiakirjoissa, samoin muun muassa yksityinen vaalirahoitus 2000 euron rajan ylittävistä lahjoituksista.

– Mutta rahaa tulee monista muistakin julkisista lähteistä kuin virallinen puoluetuki. Niitä ei sitten näköjään tarvitsekaan eritellä yhtä tarkasti. Siellä jää ihan huomattava määrä julkista tukea tavalla tai toisella pimentoon.

PIIRIJÄRJESTÖILLÄ ei ole velvoitetta avata hyvinvointialueiden tukimuotoja Valtiontalouden tarkastusvirastolle VTV:lle. Sen sijaan hyvinvointialueiden täytyy Venhon mukaan laittaa rahat näkyville omissa tilinpäätöksissään.

Raportoinnin tarkkuudessa on Venhon mukaan huomattavia eroja.

– Kun kävin läpi niitä piirijärjestöjen tilinpäätöksiä ym. tietoja VTV:n sivuilta, piirit olivat kertoneet vaihtelevalla tarkkuudella näistä alueiden tukirahoista. Jotkut järjestöt erittelivät niitä jopa laajalti, jotkut toiset vähemmän ja jotkut muut eivät kertoneet asiasta mitään.

– Ongelma on koko puolue- ja vaalirahoituksen avoimuuden kannalta juuri se, että keskeiset toimijat voivat yleensäkin vielä päättää liian pitkälti itse, mitä kertovat tulolähteistään julkisuuteen.