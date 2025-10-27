Puolustusministeriö torppasi israelilaisia ja venäläisiä kiinteistökauppoja

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt 11 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa, kertoo puolustusministeriö. Demokraatti Demokraatti

Kielteisten päätösten kohteina olevat kiinteistöt sijaitsevat Mikkelissä, Paraisilla, Puumalassa, Taipalsaarella, Savonlinnassa, Simossa, Kouvolassa, Parikkalassa, Kolarissa ja Torniossa.

Kiinteistöjä oli suunniteltu hankittavan esimerkiksi liiketoimintaan, metsätalouskäyttöön sekä asuin- ja virkistyspaikoiksi. Luvanhakijat olivat Venäjän, Israelin, Kazakstanin ja Kirgisian kansalaisia.

- Kiinteistöt ovat yksi hybridivaikuttamisen väylä. Siksi torjumme sellaiset kiinteistöhankinnat, joiden arvioimme uhkaavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta sekä mahdollisesti vaikeuttavan maanpuolustuksen järjestämistä, Häkkänen sanoi puolustusministeriön tiedotteessa.

Häkkäsen mukaan kiinteistökauppojen lupajärjestelmä yhdessä venäläisiä ja valkovenäläisiä koskevan täyskiellon kanssa muodostaa tehokkaan välineen tällaisten kiinteistökauppojen torjunnassa.

Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisia koskeva kiinteistökauppakielto astui voimaan heinäkuussa.

Häkkäsen kielteiset lupapäätökset eivät ole vielä lainvoimaisia, vaan niistä voidaan vielä valittaa.

HÄKKÄSEN mukaan useissa nyt torpatuissa kiinteistökaupoissa oli selviä merkkejä epäasiallisista kytköksistä Venäjän turvallisuuspalveluun tai muihin venäläisiin toimintoihin.

Häkkäsen mukaan torjutuissa kiinteistökaupoissa käytettiin hyväksi muun muassa erilaisia kaksoiskansalaisuuksia, esimerkiksi israelinvenäläisiä.

- Osa näistä kiinteistöjen hankkijoista ei kykene millään järjellisellä tavalla selittämään, mitä he kiinteistöllä aikovat tehdä. Monet eivät ole käyneet ollenkaan Suomessa aiemmin, mutta aikovat nyt perustaa Suomeen jotain liiketoimintaa, ryhtyä yhtäkkiä mökkeilemään Saimaalla tai jotain muuta vastaavaa, Häkkänen sanoi STT:lle.

- Tällaiset tekijät muodostavat epäilyttävän tilanteen, jonka jälkeen me ryhdymme sitä asiaa enemmän penkomaan ja selvittämään. Tätä kautta sitten jatkoselvittelyissä on paljastunut epäasiallisia kytköksiä tiettyihin venäläisiin toimijoihin ja tahoihin, Häkkänen kertoo.

Häkkänen ei paljasta julkisuuteen kaikkia polkuja, joista tietoja on saatu.

- Emme halua paljastaa kaikkia tiedonhankintamenetelmiämme.

HÄKKÄNEN nostaa esimerkkitapaukseksi epäilyttävästä kiinteistökaupasta yrityksen ostaa Mikkelin eteläpuolelta valtatie 5:een rajoittuva mökkitontti, joka sijaitsee isojen järvien ja kalliolouhosten kapeikossa.

Häkkänen muistuttaa, että valtatie 5 on Itä-Suomen liikenteen pääväylä.

- Tällaiset kriittiseen infrastruktuuriin liittyvät kiinteistöhankinnat käydään läpi erityisen tarkasti. Tässä tarkastelussa paljastui, että kauppaan liittyi huolestuttavia piirteitä, Häkkänen kertoo.

Mikkelin strategista merkitystä lisää Häkkäsen mukaan siellä sijaitseva maavoimien esikunta ja Naton Pohjois-Euroopan maapuolustuksen johtorakenne.

- Nato-esikunta korostaa sitä, että katsomme hyvin tarkkaan läpi kaikki tällaiset kiinteistöomistusjärjestelyt tällaisilla alueilla. Kuten katsomme toki muillakin alueilla, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan kiinteistökontrollin kiristäminen on osa hallituksen laajaa hybridivaikuttamisten torjuntatyökalupakkia. Hänen mukaansa hallituksessa on käynnistetty lainsäädännön arviointi siitä, miten jo myytyjen kiinteistöjen jälkikäteistä kontrollia voitaisiin vielä tehostaa.