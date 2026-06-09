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Politiikka

9.6.2026 09:00 ・ Päivitetty: 9.6.2026 08:18

Puolustusvaliokunta paalutti ydinasekantansa – mukana vastalause

LEHTIKUVA / AFP
Yhdysvaltain ilmavoimien välittämässä kuvassa mannertenvälisen Minuteman III -ohjuksen koelaukaisu helmikuussa 2020.

Puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Mietintöön jättivät yhteisen vastalauseensa SDP, vasemmistoliitto ja vihreät.

Demokraatti

Demokraatti

Petteri Orpon (kok.) hallitus on esittänyt eduskunnalle, että ydinenergialaista poistetaan pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen.

Ydinenergialakiin kirjatun täyskiellon sijaan ydinräjähteistä säädettäisiin jatkossa rikoslaissa. Rikoslakiin kirjattaisiin poikkeukset, joiden perusteella ydinräjähteitä voisi tuoda Suomeen.

Perusteita olisivat Suomen sotilaallinen puolustaminen, Pohjois-Atlantin liiton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö.

– Tämän lakimuutoksen jälkeen olemme samassa linjassa Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa. Niiden lainsäädännössä ei ole ollut samanlaista ehdotonta kieltoa kuin Suomen ydinenergialaissa, valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) perustelee tiedotteessa.

Autton mukaan samaan aikaan lakimuutoksen kanssa käsiteltävän ulko- ja turvallisuuspoliittisen ajankohtaisselonteon mukaan Suomi ei aio sijoittaa ydinaseita alueelleen rauhan aikana.

Valiokunnan mietinnössä muistutetaan, että ydinräjähteiden maahantuontikielto säädettiin YYA-ajan Suomessa 1980-luvun lopulla. Tuolloin huolena oli, että Neuvostoliitto olisi YYA-sopimukseen vedoten voinut vaatia omien ydinaseidensa kauttakulkua tai sijoittamista Suomeen.

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN enemmistö katsoo, että lakimuutos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja puolustusliitto Naton yhteisen pelotteen uskottavuutta.

Vaikka Naton puolustus nojaa tavanomaisiin sotilaallisiin kykyihin ja ohjuspuolustukseen, ydinasepelote on keskeisen tärkeä Venäjän lisääntyneen aggression takia.

– Ajatus siitä, että oikeudelliset rajoitteet poistettaisiin vasta kriisin tai sodan aikana, ei vastaa pelotteen peruslogiikkaa. Pelotteen tarkoituksena on nimenomaan ennaltaehkäistä sota ja estää painostus liittokuntaa kohtaan ja siten tuoda mahdollisimman paljon turvaa ja varmistaa rauhan säilyminen, Autto toteaa.

Valiokunta korostaa, että lakimuutokset eivät siirrä toimivaltaa pois Suomen valtioelimiltä eivätkä muuta Suomen kansainvälisiä asevalvonta- tai ydinsulkusopimusvelvoitteita tai Suomen asemaa ydinaseettomana valtiona. Eduskunnan asema päätöksenteossa turvataan kaikissa tilanteissa.

Asian käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta.

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