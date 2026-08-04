Kotimaa
4.8.2026 06:14 ・ Päivitetty: 4.8.2026 06:14
Puolustusvoimat: Itäisen Suomenlahden rajoitukset purettu – Ei droonivaaraa
Puolustusvoimat kertoo purkaneensa rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella. Suomeen ei harhautunut lennokkeja.
Rajoitukset purettiin aamulla kello seitsemän jälkeen. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia.
Puolustusvoimat tiedotti rajoitusten käyttöön ottamisesta tiistaiaamuna. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön ennen puolta kuutta aamulla. Merialueen osalta rajoitusalue otettiin käyttöön hieman puoli kuuden jälkeen.
ITÄISELLÄ Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin.
Muun muassa venäläinen uutistoimisto Tass kertoo, että paikallisten viranomaisten mukaan Pietarin lähistöllä on torjuttu lennokkeja.
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