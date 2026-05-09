Purra hyökkäsi Lindtmanin kimppuun ja vaati lisää karkotuksia: “Me tarvitsemme tällaiset ihmiset pois maasta”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) syytti Lindtmania "pääministeritaudista" ja väitti opposition olevan vailla uskottavia vaihtoehtoja hallituksen talouslinjalle. Demokraatti

– Mitä syvempään kuoppaan tuo selvästi jo pääministeritaudista kärsivä Antti Lindtman (sd.) putoaa, koska ei pysty kertomaan vaihtoehtojaan sen paremmin tämän hallituksen säästöille kuin tulevan hallituksen linjoille, sitä kovemmin kuopan pohjalta kuuluu, että tämä ei käy, tämä on väärin, eroa pääministeri, eroa valtionvarainministeri, Purra sanoi.

Purra syytti SDP:tä siitä, että puolue vastustaa kaikkia säästöjä, mutta käyttää samaan aikaan rahaa erilaisiin uusiin menoihin.

– Sillä ei ole vaihtoehtoja. Sillä ei ole linjaa, se ei tiedä mitä pitäisi tehdä, Purra sanoi SDP:stä.

Puheen toinen pääteema oli maahanmuuton vastustaminen.

– Kaikki oppositiopuolueet, tai ehkä jopa kaikki eduskuntapuolueet meitä lukuun ottamatta haluavat Suomeen lisää maahanmuuttajia. Kehitysmaista tuleva maahanmuutto on niiden mukaan välttämätöntä Suomen taloudelle. Oppositiota ei liikuta se, että veronmaksaja sen viime kädessä maksaa, Purra sanoi.

Hän yhdisti puheessaan maahanmuuton rikollisuuteen, segregaation kasvuun ja yhteiskunnan turvattomuuteen. Hänen mukaansa perussuomalaiset ovat aina varoittaneet ”massamaahanmuuton” ongelmista.

-Raiskauksista, väkivallasta, jengeistä, islamista, rahan menosta, Purra listasi.

Purra sanoi maahanmuuton olevan Suomen suurimpia ongelmia ja vaati nykyistä huomattavasti tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa.

– Me tarvitsemme karkotuksia, me tarvitsemme palautuksia, me tarvitsemme tällaiset ihmiset pois maasta. Me tarvitsemme perustuslain, joka antaa taloudellista suojaa suomalaiselle veromaksajalle olla toimimatta koko maailman sosiaalitoimistona, Purra sanoi.

PUHEESSAAN HÄN MYÖS puolusti hallituksen talouspolitiikkaa ja viittasi tuoreisiin talouslukuihin merkkeinä kasvun käynnistymisestä. Hänen mukaansa oppositio jopa pelkää talouskasvua, koska se vahvistaisi hallituksen asemaa ennen seuraavia vaaleja.

– On demarien suurin pelko, että talous virkoaa, prosentit näyttäisivät meille jotakin iloa, Purra sanoi.

Puheen lopussa hän kehotti puolueväkeä varmistamaan, ettei Lindtmanista tule seuraavaa pääministeriä eikä “vihervasemmisto” palaa valtaan.

”Palkansaajia on lyöty kuin vierasta sikaa”

Demareiden kansanedustajat reagoivat Purran puheeseen. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm totesi tiedotteessaan, että ”Riikka Purra vaikuttaa kiihdyttäneen itsensä varsinaiseen muistinmenetykseen kuluneesta hallituskaudesta”.

– Purran tämänpäiväinen vuodatus ei kestä faktantarkastusta. Rajun kielenkäytön taakse koitetaan piilottaa se tosiasia, että perussuomalaisten vahtivuorolla suomalaisia palkansaajia on lyöty kuin vierasta sikaa, Malm sanoi.

Hänen mukaansa perussuomalaisten ollessa hallitusvastuussa kokoomus näyttää saaneen vapaat kädet puuhata työelämäkysymyksissä halunsa mukaan.

– Perussuomalaisten ollessa hallitusvastuussa työttömyysturvan omavastuuta pidennettiin ja lomakorvauksien jaksotus palautettiin. Sen lisäksi esimerkiksi työttömyysturvan suojaosa poistettiin, mikä heikentää lyhytaikaisen työn vastaanottamisen kannusteita ja vaikeuttaa taloudessa ahtaalla olevien työttömien arkea. Työttömyyskorvauksen lapsikorotus poistettiin, aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa lakkautettiin, työssäoloehtoa pidennettiin puolesta vuodesta vuoteen, ansioturva porrastettiin ja euroistettiin. Lista on pitkä ja jatkuu aina vaan, Malmin sanoi tiedotteessaan.

Kansanedustaja Juha Viitala (sd.) puolestaan kummeksui Riikka Purran tapaa käyttää hetkensä omien edessä kilpakumppanien haukkumiseen.

– Jos itselläni olisi mahdollisuus puhutella omia kannattajiani samanlaisissa komeissa puitteissa, käyttäisin sen hetken summatakseni kulunutta hallituskautta. Mutta ehkäpä juuri siitä onkin kysymys. Jos kaiken ajan olisi käyttänyt vain omien onnistumisien ruotimiseen, olisi loppuun jäänyt kovin monta tyhjää minuuttia, Viitala sanoi tiedotteessaan.