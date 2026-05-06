Talous
6.5.2026 09:48 ・ Päivitetty: 6.5.2026 09:48
R-kioski: Nyt tulevat Ärrät
R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä Ärrä.
Ensimmäinen Ärrä-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan Sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin Ärrät avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina.
R-kioskin mukaan Ärrä tulee perinteisten kioskien rinnalle vahvistamaan erityisesti urbaanien alueiden ruoka- ja juomatarjontaa.
R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.