Raakkutuhon oikeudenkäynti: Työntekijälle esitettiin toistuvasti toista reittiä, jotta Hukkajoen yli ei ajettaisi

Raakkuja kuoli murskaantumalla ja hitaasti tukehtumalla, kun metsätyökoneet ajoivat metsähakkuun yhteydessä niiden päältä Stora Enson työmaalla Suomussalmen Hukkajoella elokuussa 2024. Tämä ilmenee asiassa tehdyistä syyttämättäjättämispäätöksistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Joen ylitykset tuhosivat myös jokihelmisimpukoiden eli raakkujen elinympäristöä.

- Raakkujen päältä ajaminen ja työkoneiden aiheuttaman kiintoaineksen valuminen jokeen ovat aiheuttaneet niiden murskaantumisen ja toisaalta hitaan kuoleman tukehtumalla. Jokeen on epäilty jääneen myös suuri määrä raakkuja kitumaan menettelyn seurauksena, syyttämättäjättämispäätöksissä sanotaan.

Raakku on erittäin uhanalainen laji, joka on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla. Syyttämättäjättämispäätöksissä todetaan, että raakun riski hävitä luonnosta on vähintään hyvin korkea.

Syyttäjälaitos kertoi tiistaina, että raakkutuhosta on sekä nostettu syytteitä että tehty syyttämättäjättämispäätöksiä.

Viittä ihmistä syytetään törkeistä luonnonsuojelurikoksista, törkeistä eläinsuojelurikoksista sekä ympäristön turmelemisista.

Lisäksi kolmelle yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa. Valtiolle vaadittava korvaussumma on lähes kaksi miljoonaa euroa. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä. Lisää aiheesta Kovat syytteet raakkutuhosta – syyttäjä haluaa miljoonakorvauksia

Asiassa tehdyt viisi syyttämättäjättämispäätöstä koskevat kolmea Stora Enson työntekijää sekä Stora Enson sopimuskumppanina ja palveluntuottajana kyseisessä metsähakkuussa toimineen yrityksen kahta edustajaa.

Hakkuun toteutti metsäyhtiö Stora Enson hankkima urakoitsija, joka puolestaan käytti aliurakoitsijaa.

ERÄÄN syyttämättäjättämispäätöksen mukaan ely (nykyinen elinvoimakeskus) lähetti toukokuun 2024 lopulla metsänkäyttöilmoituksen tehneelle Stora Enson työntekijälle ja metsänomistajalle sähköpostiviestin, jossa selostettiin Hukkajoessa olevan erittäin uhanalaisia ja erityisesti suojeltuja raakkuja. Lisäksi sähköpostissa selostettiin raakuista johtuvia rajoitteita.

Syyttämättäjättämispäätöksestä selviää, että Stora Enson työntekijä välitti kyseisen viestin hakkuutyömaan metsätyönjohtajalle, joka puolestaan välitti viestin maastonmerkitsijälle. Maastonmerkitsijä havaitsi ja kuvasi ylityspaikalla raakkuja ja tiedotti tästä syyttäjän mukaan sekä Stora Enson työntekijää että metsätyönjohtajaa.

Syyttäjän tulkinnan mukaan urakoitsijan maastonmerkitsijä ja metsätyönjohtaja ehdottivat toistuvasti Stora Enson työntekijälle vaihtoehtoista reittiä tukkien kuljettamiselle siten, että Hukkajoen ylitse ei olisi tarvinnut ajaa metsätyökoneilla.

SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPÄÄTÖKSESSÄ kerrotaan, että Hukkajoki ylitettiin metsänhakkuun yhteydessä metsäkoneilla satoja kertoja siten, että joessa olleita raakkuja kuoli arviolta useampi tuhat. Lisäksi teolle altistui syyttäjien mukaan mahdollisesti kymmeniätuhansia raakkuja.

Joen yliajon ja kiintoaineen valumisen takia joessa tapahtuneesta muutoksesta on syyttäjien mukaan epäilty aiheutuneen luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista ja raakkujen elinympäristön tuhoutumista tai ainakin voimakasta heikkenemistä.

- Raakkujen lisääntymisen mahdollistavalle ja vaatimalle väli-isännälle taimenelle on epäilty aiheutuneen vahinkoa kutualueiden tuhoutumisen takia, syyttämättäjättämispäätöksissä kerrotaan.

Epäilty ympäristön turmeleminen koskee päätöksen mukaan sitä, että hankkeeseen ei haettu vesilain mukaista lupaa, vaikka kyseisen menettelyn on epäilty muuttaneen vesistön asemaa, syvyyttä, rantaa ja vesiympäristöä.

- Kymmenien kuutioiden hiekkamäärä on muuttanut osan alueesta virtaamattomaksi, seisovan veden alueeksi. Menettelyn on epäilty hävittäneen joesta taimenet, syyttämättäjättämispäätöksissä sanotaan.

STT/Johanna Latvala