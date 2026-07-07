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Kotimaa

7.7.2026 13:25 ・ Päivitetty: 7.7.2026 13:25

Kovat syytteet raakkutuhosta – syyttäjä haluaa miljoonakorvauksia

LEHTIKUVA / HANNU HUTTU
Hukkajokea ja selvinneitä raakkuja puhdistettiin pelastustöillä elokuussa 2024.

Kainuun käräjäoikeus saa käsiteltäväkseen elokuun 2024 jokiturman, jossa tuhansia raakkuja kuoli Stora Enson työmaalla Suomussalmen Hukkajoella.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan viittä ihmistä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä luonnonsuojelurikoksista ja törkeistä eläinsuojelurikoksista.

Metsäkoneen yliajamaksi joutui poliisitutkinnan mukaan parin viikon ajan yli 3200 uhanalaista jokisimpukkaa. Joen toistuva ylittäminen metsäkoneella juuri siitä kohdasta oli poliisin näkemyksen mukaan tarpeetonta.

Pelkästään Hukkajoen raakuille ja taimenille aiheutuneiden luonto- ja kalatalousvahinkojen arvoksi laskettiin tuolloin vajaat kaksi miljoonaa euroa.

SYYTTÄJÄ VAATII myös yhteisösakkoa kolmelle yhtiölle. Valtiolle vaadittava korvaussumma on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä.

Jutussa on tehty myös viisi syyttämättäjättämispäätöstä.

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